«En mission à Bangui, je courais dans les rues en guerre»

Tensai Asfaw a vécu un instant magique. Il y a une semaine, à Nyon, le coureur de 39 ans a remporté la première étape du Tour du Pays de Vaud. Un succès «à domicile», puisqu’il habite à 2 kilomètres seulement du départ. «Je suis arrivé au stade de Colovray en courant, pour m’échauffer», raconte le sociétaire des Geneva Runners, tout sourire. Le coureur d’origine éthiopienne n’en revenait pas de sa victoire, qui plus est en solitaire. La première depuis 17 ans! «L’an dernier, à Bulle, j’avais échoué à deux dixièmes du succès», grimace-t-il.

À Nyon, l’athlète a même approché de 14 secondes le record du parcours détenu par Valentin Fridelance (27’23 sur 8,4 km). Le secret de cette magnifique performance? «Je connais le tracé par cœur, car je l’emprunte plusieurs fois par semaine.» Après la course, Kidus, son fils de 8 ans, qui est aussi son plus grand fan, l’attendait impatiemment à la maison. Comme s’il avait pressenti l’exploit de son paternel.

Exil aux États-Unis

L’histoire de Tensai Asfaw commence en Éthiopie, dans la ville de Gondar, où il passe les cinq premières années de sa vie. Dont trois chez sa grand-mère et son grand-père. «Mes parents étaient partis poursuivre leurs études à Berkeley, en Californie. Ma mère y a passé un MBA (Master of Business Administration) et mon père, qui est paléontologue, un doctorat. J’y ai vécu aussi pendant cinq ans, avant que notre famille ne retourne au pays.»

Mais à cette époque, l’Éthiopie replonge dans une guerre civile. Le père de Tensai Asfaw perd son poste de directeur du Musée national et le coureur retraverse l’Atlantique. «Je suis resté neuf ans aux États-Unis, dit-il. Tout seul. C’est pendant cette période que le sport a pris une place prépondérante dans ma vie.» Les résultats n’attendent pas. Durant ses années de «High school» dans le New Jersey, il brille sur 800 m et sur le mile (1,6 km). Il bat le record de l’école en cross-country. Ses succès le font entrer à grandes foulées à la prestigieuse Université de Princeton. «J’ai intégré le championnat NCAA, qui est le plus compétitif des États-Unis, poursuit le Nyonnais. Le staff d’entraîneurs était exclusivement composé d’anciens olympiens. Sous leur aile, j’ai remporté des médailles en relais. Et j’ai participé au championnat national de cross, en tant que capitaine.»

Mais après quatre ans passés à Princeton, tout s’arrête. Trop de pression et de travail. Et pas assez de temps pour se régénérer. Il dit stop. «On consacrait deux à trois heures par jour à l’entraînement, en plus du travail à fournir pour nos études. Les week-ends étaient entièrement dévolus au sport. On courait 160 km par semaine. Il n’y avait jamais de répit. Le niveau était incroyablement haut, les exigences folles. À tel point que des athlètes de notre équipe ont participé aux JO.»

Alors, Tensai Asfaw tourne le dos au sport et se consacre exclusivement à son travail. Il rejoint une ONG canadienne au Ghana, qui s’occupe d’orphelins. Puis, c’est le retour en Éthiopie où il participe à l’organisation des élections. «Nous travaillions avec l’Union européenne pour vérifier qu’il n’y avait aucune tricherie dans le protocole.»

En 2006, il est engagé par l’ONU. Ses projets l’envoient aux quatre coins de l’Éthiopie, au Soudan, à New York et à Jérusalem, puis en Suisse en 2012.

Quatre ans plus tard, son destin le ramène à la course à pied. Il décide de participer à la Corrida bulloise, pour le plaisir. Et se fait battre par un concurrent âgé de 66 ans. Piqué au vif, il réalise que l’âge n’est pas un obstacle. Certain de pouvoir revenir à son meilleur niveau, il investit dans une montre de course et s’entraîne seul pendant six mois. Il rejoint ensuite les Geneva Runners, en juin 2017. Depuis, il court tous les jours. «L’an passé, je suis parti en mission à Bangui, en République centrafricaine. Je faisais mon jogging tous les matins dans les rues en guerre. Je partais à 5 h, alors qu’il faisait 35 degrés. La situation était très stressante. J’avais besoin de ces séances quotidiennes pour mon équilibre personnel.»

Objectif 2 h 40

Son prochain défi? Terminer le Marathon de New York en 2 h 40, cet automne. «Mais mon vrai objectif est de courir plus vite à 40 ans qu’à 20 ans sur 10 km», ambitionne-t-il. Pour cela, il devra passer sous les 32 minutes. Désormais, il lui reste un an pour grappiller la minute qui lui manque et ainsi réussir son incroyable pari.

