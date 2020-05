Entre astuces et bons tuyaux, ils ont trouvé la parade

Depuis mars, toutes les piscines publiques sont fermées. Celles des fitness ont subi le même sort. Pour les nageurs de pointe, ceux qui plongent dans les bassins six jours par semaine, l’entraînement est devenu un véritable casse-tête. Comment peuvent-ils maintenir leur niveau, quand du jour au lendemain ils sont contraints de réduire leur pratique hebdomadaire de vingt-cinq heures à zéro? Des champions comme Alistair Brownlee ont trouvé la parade. Le double champion olympique de triathlon nage dans un petit bassin à domicile. Cette piscine d’environ 4 mètres de long est équipée d’un système de nage à contre-courant. Un dispositif mis en place par un de ses sponsors après qu'Alistair s'était blessé à un tendon d’Achille, il y a quelques années. Une installation qui s’est révélée providentielle durant la pandémie.

Le bouche à oreille

Mais tout le monde n’a pas la chance de s’appeler Alistair Brownlee. Pour pallier les effets de la crise, certains ont eu recours à différentes astuces et tuyaux. Le triathlète Sylvain Fridelance a trouvé une solution. Il s’entraîne dans le Var avec plusieurs sportifs, dont sa compagne, Cassandre Beaugrand. Depuis la France, il raconte comment il a pu nager 22 km cinq à six fois par semaine. «Un ancien triathlète qui a fait construire une piscine chez lui nous a proposé de l’utiliser. Le bassin a une longueur de 25 mètres. C’est une chance, un vrai luxe même, de pouvoir y accéder. Au début, nous nagions en combinaison, car l’eau était froide. Mais, depuis, le propriétaire l’a chauffée. La température est montée à 28 degrés. On peut nager tous les jours.»

En Suisse, trouver une piscine privée de 25 mètres, qui plus est chauffée, est impensable. Adrien Briffod s’est rabattu sur une piscine de 8 mètres appartenant à des amis de sa famille. «On profite du bouche à oreille pour trouver des solutions, explique le triathlète veveysan. Comme la longueur est restreinte, je dois nager avec une ceinture et une bande élastique reliée à ma taille. Cela me permet de faire de la nage sur place. On perd en cadence, mais on peut bien exercer la technique.»

Dans l'eau à 8 degrés

Nager dans une piscine de 8 mètres est un pis-aller. «Dans cette discipline, on ne se trouve pas dans notre élément naturel, rappelle Laurent Vouilloz, entraîneur de natation du team ATLET. Il faudrait, dans la mesure du possible, ne jamais s’arrêter. Le nageur doit «macérer» dans l’eau, sinon sa courbe de performance baisse. En nageant dans une piscine privée avec des bandes élastiques, on limite la casse.»

L’utilisation du lac pourrait être la solution. À 16 ans, Sibylle Charbonnier n’a pas hésité à plonger dans le Léman. «J’habite Préverenges et je ne connais personne qui possède une piscine, raconte la sociétaire du Lausanne Natation. J’ai commencé à m’entraîner dans le lac en mars, lorsqu’il n’avait que 8 degrés. Même avec ma combinaison, je ne suis pas restée longtemps. À peine quinze ou vingt minutes. Depuis, j’y retourne dès que la température atteint les 12 à 15 degrés.»

Attention aux bateaux

Faire des longueurs dans un bassin ou en eau libre est totalement différent. «Les sensations ne sont pas identiques avec les vagues et la combinaison, poursuit la jeune athlète. On ne peut exercer que le crawl et les épaules peuvent parfois brûler. Il faut faire attention.» Adrien Briffod relève pour sa part certains dangers: «Je vais parfois au lac. Mais à 14 degrés il ne faudrait pas y aller plus longtemps que trente minutes. Même avec la néo (combinaison néoprène), on risque une hypothermie. Quand j'y vais, j'essaie d'être assez proche du bord et d'avoir quelqu'un avec moi sur un paddle, pour des raisons de sécurité. En eau libre, on n’est jamais à l’abri d’une crampe. Et si on s'éloigne du bord, les bateaux ne nous voient pas.»

Laurent Vouilloz formule des réserves sur cette façon de s’entraîner. «Nager dans le lac froid n’est pas toujours bénéfique, car le corps fait de la résistance à la température.» Directeur technique du Lausanne Natation, Adrien Perez n’est pas non plus un grand fan des séances en eau libre. «Quand j'étais nageur de compétition, je trouvais horrible de nager dans le lac. Mais dans une situation où tout est bloqué, quelle solution peut-on trouver? Le lac est là à disposition, alors pourquoi pas?»

Système de poulies

Reste une ultime voie à explorer. L’entraînement à sec. «Certains ont mis au point des installations avec un système de poulies pour reproduire les gestes qu'on fait dans l'eau, salue Adrien Perez. La situation actuelle permet d'être créatif, ingénieux et de voir le sport sous un autre angle. Différencier l'entraînement peut compléter ce qui se fait dans l'eau. Surtout quand on s'entraîne neuf ou dix fois par semaine.»

À l’instar de Sibylle Charbonnier, qui s’entraîne environ une heure et demie hors de l’eau six jours sur sept. Cette façon d’entretenir sa forme est devenue une routine. «On voit sur YouTube des gens reproduire des mouvements hors de l’eau, constate Laurent Vouilloz. Retrouver les mêmes sensations reste toutefois difficile. On peut travailler la condition physique, la musculature spécifique, on peut utiliser des élastiques pour travailler les rotateurs externes, faire des mouvements antagonistes. Mais rien, pour un athlète, ne remplacera les entraînements dans l’eau.»

Volonté et créativité

En l’absence d’objectifs sportifs, les challenges se multiplient sur les réseaux sociaux. Sibylle Charbonnier en a créé un qui reproduit les mouvements d’une course quatre nages, hors de l’eau. L’idée est de garder ses acquis et sa motivation. «On perd très rapidement les sensations de l’eau, estime la nageuse. On dit qu'il faut le double du temps d'arrêt pour récupérer le niveau qu'on avait avant. Cela va être dur de reprendre. C'est pour ça qu'on compense pour ne pas perdre sa force et son cardio.»

Dès lundi, les conditions d’entraînement s’assoupliront. En attendant, les athlètes auront appris à diversifier leur pratique, comme le souligne Adrien Perez: «Avec de la créativité et de la volonté, on trouve de nouvelles ressources, admet l’athlète des JO de Pékin. Un nageur qui ne peut pas s'entraîner doit faire de la visualisation, du Pilates, des activités de renforcement des bases physiques. Et même de la course à pied pour travailler sur d'autres fréquences cardiaques et augmenter ainsi sa vélocité. Je suis persuadé que l'avenir du sportif d'élite passera par la performance dans plusieurs disciplines.»