Il court le Tour du Pays de Vaud en corde à sauter

Le pari était audacieux, pour ne pas dire un peu fou. Et c’est avec panache que Simon Chappuis l’a réussi. Le coach de course à pied de Vulliens a participé à l’étape moudonnoise du Tour du Pays de Vaud (TPV). Mais pas n’importe comment. «Dans mes échauffements, je travaille le cardio et le renforcement avec une corde à sauter, explique ce passionné de course à pied. Un jour, un des sportifs que j’entraîne s’est insurgé et m’a demandé si je voulais qu’il s’aligne dans les courses avec une corde. Pour le défier et lui prouver que c’était possible, je l’ai pris au mot. Je me suis donc inscrit à cette étape du TPV. C’est la première fois que je le fais. Et sans doute aussi la dernière!»

Avant de s’élancer, Simon Chappuis, qui vaut habituellement 35 minutes sur ce parcours, avait estimé qu’il perdrait 20 minutes, en utilisant sa corde de bout en bout. Mais au lieu de cela, il n’a concédé que 8 minutes sur son meilleur chrono. Il a franchi l’arrivée dans un incroyable temps de 43’. «J’ai l’habitude de faire de la corde en mouvement, explique ce papa de quatre enfants. Ce sont des exercices de technique de course que j’utilise pour progresser au niveau de la foulée. La principale difficulté a été de ne pas fouetter les autres participants. Ce qui était difficile sur les berges, particulièrement aux endroits où les chemins étaient les plus étroits. Sur les 8,5 km de la course, j’ai dû marcher une centaine de mètres pour laisser passer des gens et éviter ainsi de les blesser.»

Simon Chappuis (33 ans) n’a pas choisi l’étape moudonnoise par hasard. Créateur du site Sportbroye.ch, il est aussi à l’origine de ce parcours qui longe la Broye. «La Commune de Moudon m’a approché en 2013, car j’organisais déjà le TPV à Mézières. Ma mission? Imaginer un tracé qui passe dans la vieille ville.»

C’est donc en terrain connu que le bondissant Simon Chappuis a atteint son objectif. «J’ai dépassé certains coureurs que j’entraîne. Après coup, ils m’ont avoué que ça leur avait coupé les jambes de me voir aller aussi vite.» (24 heures)