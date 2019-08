«Alain, mon guide, me dit parfois: «Mais tu peux pas regarder où tu mets les pieds!» On se chambre beaucoup. L’autodérision est ma manière de dédramatiser. Les gens sont parfois mal à l’aise, tellement on va loin. Et nous, on est morts de rire.» Sandrine Chauvy fait partie de ces personnages surprenants qui animent le Tour du Pays de Vaud (TPV). L’athlète de 43 ans est non voyante. Malgré son handicap, elle a décidé de se lancer sur les parcours du TPV.

À Mézières, il y a une semaine, le tracé s’apparentait à un cross tortueux, fait de descentes, de montées, de passages sinueux dans la forêt, sur un sol jonché de racines. Il fallait éviter les trous, dans les champs fraîchement moissonnés. Des conditions piégeuses pour n’importe qui. Alors imaginez pour une personne atteinte de cécité. «Il y a des situations qui me font parfois peur, concède Sandrine Chauvy. Au Triathlon de Nyon, je me suis tordu une cheville. Le pied a fini dans un trou. Alain s’en est beaucoup voulu, mais il n’y pouvait rien. Du coup, à Mézières, j’ai eu peur que cela se reproduise. Ainsi, il arrive que je me crispe un peu.»

«Dans la forêt, je lui parle constamment. Pas besoin de faire de longs discours, je dis juste «marches», «cailloux» ou «racines» et le message passe»

La présence d’Alain Pointet est heureusement là pour la rassurer. Les deux amis se sont connus grâce à la moto, une autre passion qu’ils partagent. «Dans la forêt, je lui parle constamment, raconte le guide. J’annonce les portions de racines, en lui disant de lever les pieds un peu plus haut que sur le bitume. Et moi, de la main, je l’oriente comme avec un joystick en essayant d’éviter le plus possible les pièges. Je lui indique aussi chaque changement de revêtement. Je procède de la même manière s’il y a des montées, des descentes ou des marches. Pas besoin de faire de longs discours, je dis juste «marches», «cailloux» ou «racines» et le message passe.»

Les indications verbales peuvent parfois être assez sèches. D’autre fois, carrément comiques. «Lorsque j’ai couru avec une autre guide, Monica, à l’étape du TPV d’Essertines, elle m’a beaucoup fait rire, car à un moment, elle m’a dit: «Attention, câble rouge, câble jaune.» Je lui ai fait remarquer que la couleur n’avait pas trop d’importance dans mon cas. Je dis toujours à mes guides d’aller à l’essentiel. Et par exemple, de crier juste «trou». Ça peut paraître agressif, mais je sais qu’il n’y a jamais de méchanceté dans leur façon d’exprimer un danger.» Les gestes peuvent aussi prêter à confusion. «Comme je regarde toujours en avant, reprend Alain Pointet, il m’arrive de bousculer un peu Sandrine pour qu’elle évite un obstacle. De l’extérieur, ça peut paraître violent, mais c’est souvent la seule façon de ne pas se blesser.»

Première éprouvante

Également adepte de ski alpin et bientôt de peau de phoque, Sandrine Chauvy s’est mise au triathlon il y a deux ans seulement. «À l’école, le sport me gonflait. Je n’aimais pas ça! Je m’y suis mise par le fitness. Et un jour j’ai fait la connaissance d’Alain. Je savais qu’il était sportif et qu’il avait un niveau supérieur au mien. Comme j’étais à l’aise avec lui quand il me guidait, lors de sorties entre amis, je lui ai fait confiance. On a tout de suite eu un bon feeling.»

L’esprit de compétition est venu petit à petit. «Comme nous habitons les deux Fleurier, nous avons commencé par le Triathlon de La Chaux-de-Fonds, se souvient l’employée de banque qui est à la recherche d’un emploi. On a participé à une épreuve «découverte» avec des distances réduites. On s’était dit que ça allait être trop facile. Mais j’étais tellement au bout de ma vie après cette épreuve que j’ai cru que j’allais m’évanouir. L’année suivante, on est partis avec les élites (500 m/20 km/6 km).» Depuis le début de l’année, le duo a déjà participé à cinq triathlons.