«J'accorderai encore ma confiance aux jeunes»

Des démissions, quatre licenciements avec effet immédiat, une pression extraordinairement intense sur ses collaborateurs. Le Temps a recueilli une série de témoignages à charge sur la gestion de Lausanne 2020 par son directeur général, Ian Logan. Notamment celui d’un de ses ex-employés qui affirme de façon anonyme que leur «disponibilité doit être totale, que ce soit en week-end ou en soirée.» Et de poursuivre: «Les nombreuses heures supplémentaires de travail ne peuvent être rattrapées et ne sont pas payées.» «Parfois, dit le témoin, Ian Logan nous demande d’effectuer en quelques heures un travail durant la nuit.»

Un autre affirme que le patron des JOJ agit sur ses collaborateurs comme un gourou. «Si on ne l’admire pas, il nous vire.» L’article critique sa façon de tout vouloir contrôler, de ne rien déléguer. Nous avons cherché à contacter d’anciens collègues de Ian Logan à Air14, histoire de savoir si le portrait de tyran décrit dans les colonnes de nos confrères correspond à leur vision de leur ancien boss. Or, aucune des personnes contactées n’a souhaité commenter la situation.

«Pas un tyran»

Nous avons alors confronté le CEO de Lausanne 2020 aux accusations dont il fait l’objet. «Je n’ai pas une gestion tyrannique, estime-t-il. Je suis plutôt prompt à déléguer. Ce n’est pas parce que je suis colonel à l’armée que j’ai une direction militaire. Au contraire, j’aime donner des compétences aux gens.» Sur le point des licenciements et démissions, Ian Logan raconte sa version des choses tout en réfutant le terme d’erreur de casting. «Certaines personnes ne se sentaient pas à l’aise dans leurs fonctions et ont quitté le projet. Il est normal que des collaborateurs démissionnent après la période d’essai. C’est précisément le but d’une période d’essai, non? Tout doit se mettre en place et chacun doit apprendre d’une situation nouvelle qui évolue perpétuellement. Nous sommes dans un environnement de start-up. J’ai accordé ma confiance aux jeunes par le passé et je continuerai à le faire. Mais peut-être que j’aurais dû prendre plus de seniors au début, pour endosser certaines responsabilités. Nous avons d’ailleurs tiré les enseignements de cette phase préliminaire du projet et avons engagé des personnes plus expérimentées. Cela dit, je tiens à préciser que hormis un cas, tous les licenciements cités se sont faits d’un commun accord. Mon engagement humain pour conserver ces gens a été conséquent. J’ai même essayé de les convaincre de rester.»

Qu’elles soient avérées ou non, les critiques à son encontre peuvent-elles nuire au projet? Ian Logan ne le pense pas. «Honnêtement, je ne sais pas d’où viennent ces accusations d’être un gourou. Nous avons une bonne ambiance, une équipe jeune, dynamique et enthousiaste.»

Le CIO et le comité exécutif de Lausanne 2020 n’ont à aucun moment posé de question ou émis la moindre critique quant à sa gestion des ressources humaines, assure le directeur général.

Projets positifs

Au sujet des retards présumés, Ian Logan réfute. «Il n’y en a pas. Au dire du CIO, nous sommes dans les temps, voire en avance. Nous avons trouvé un plan B pour le curling. À Champéry, nul besoin de construire une nouvelle halle, contrairement à Lausanne. À la vallée de Joux, on a signé un partenariat sur 20 ans avec les Tuffes, grâce aux JOJ. L’enthousiasme est incroyable. Un club de biathlon s’est même créé à Nyon. Les projets s’enchaînent dans les Alpes vaudoises. Avec notamment un centre régional de ski aux Diablerets. À Leysin il y aura un centre de ski freestyle. Avec un Big Air au village. À Villars, on va se positionner sur le ski-alpinisme. Cet hiver, nous avons assisté à un test event sur le skicross et le boardercross. Idem pour le ski-alpinisme. Ces JOJ génèrent beaucoup de positif dans notre région. Alors regardons le positif, plutôt que de perdre de l’énergie avec des accusations non fondées.» (24 heures)