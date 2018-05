«La Suisse est le meilleur pays du monde. Pour celui qui le veut, tout est possible, ici.» Né en Bosnie il y a 36 ans, Ajdin Crnic (prononcez Tsernitch) a trouvé son Amérique à lui. Spécialiste en assurances et en immobilier, actuellement à la tête de trois sociétés, cet ancien pro de kickboxing inaugurera samedi une salle de sport de 1300 m2 (lire encadré).

La «success story» de cet ancien réfugié est digne d’une superproduction hollywoodienne. «Je suis arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, en provenance de Kozarac. Avec mes parents et mes deux frères, nous avons débarqué à Coire en 1993 pour échapper à la guerre. Après neuf mois dans les Grisons, nous avons rejoint la région lausannoise. Nous n’avions rien, si ce n’est la chance d’être en Suisse. Nous étions au social avec 12 francs par jour. Nos vêtements venaient de Caritas.»

Après un apprentissage de mécanicien sur auto, Ajdin Crnic suit des cours du soir en coordination commerciale et en management. Aujourd’hui, sa fierté est de faire vivre dix personnes, en tant que chef d’entreprise. Son secret? «Le matin, je suis au bureau dès 6h30 et je ferme boutique à 21h30. Travailler 15 heures par jour, six jours sur sept, c’est ça la recette miracle!»

Dans une ancienne disco

En sport, Ajdin Crnic suit le même modèle. Tout commence lorsque, à 15 ans, il entend des gens frapper dans des sacs de boxe, en passant devant une salle de sport d’Écublens. Déjà baigné dans le monde du judo, il découvre le kick­boxing. Une passion naît. Aujourd’hui, le Vaudois veut transmettre ce qu’il a reçu du sport. «J’essaie d’aider les jeunes en difficulté, car j’étais comme eux. Je fumais un peu, je buvais aussi. Et quand j’ai choisi le sport, j’ai aussitôt arrêté les bêtises.» Il y a trois ans, il ouvre des locaux de 200 m2, à Crissier. «L’idée était de créer ma propre structure. Un complexe prêt à accueillir M. et Mme Tout-le-monde.»

En 2017, il a l’occasion d’agrandir ses locaux. La salle accueille ainsi désormais de la boxe, du MMA, de la boxe thaïe, du jiu-jitsu brésilien, du ninjutsu, du cross training, du kickboxing, du grappling (lutte) et un fitness. Le tout sous un même toit. «J’ai tout rénové moi-même avec l’aide d’amis et de ma famille. Avant, une discothèque occupait les lieux. Nous avons passé neuf mois à tout transformer. On travaillait jusqu’à minuit. Avec ce projet, j’ai pris de gros risques financiers. Entre les travaux et le matériel, les frais engagés se montaient à 400'000 francs. Certains appareils de fitness valent plus de 10'000 francs, de même que notre cage de MMA. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un loyer mensuel de 11'000 francs, alors qu’on n’avait aucun client. Comme l’argent était compté, j’ai nettoyé moi-même les toilettes de la salle, pendant un an, le dimanche. Et le lundi, j’enfilais mon costume de patron d’entreprise.»

Avec Volkan Oezdemir

Cette prise de risques a heureusement payé. Désormais, la salle d’Ajdin Crnic compte 250 membres venus de tous les horizons. «J’ai voulu créer un endroit inédit en Suisse, une salle à l’américaine. Tout le monde est le bienvenu. L’ambiance est familiale. Parmi nos membres, il y a des chirurgiens, des avocats, des policiers, des assureurs, des banquiers, des chefs d’entreprise, des enseignants, une juge, des enfants, des mamans qui ont des soucis de santé. Il y a aussi des gens en surpoids. On est là pour les aider à passer cet obstacle.»

La salle crissiroise ambitionne de former de futurs champions. L’une des vedettes mondiales du MMA, Volkan Oezdemir, y a d’ailleurs donné des cours, en 2015, avant de partir aux États-Unis. Un modèle pour la nouvelle génération en quête de renommée. «Certains de nos compétiteurs actuels ont connu des difficultés à l’école ou sont sortis de prison, reprend Ajdin Crnic. Aujourd’hui, ces jeunes ont totalement changé. lls sont devenus des exemples. Ils ne cherchent plus la bagarre. Ils veulent faire de la compétition et voyager grâce à leur sport. De nouvelles perspectives s’offrent à eux. Lorsque des caïds arrivent chez nous, nous parvenons à les canaliser. Un exemple: l’un d’entre eux sortait de prison et voulait jouer les gros bras. Après 5 minutes intensives de cardio, à taper dans des sacs, il s’est mis à vomir, alors que des petites jeunes de 15-16 ans poursuivaient leur entraînement. Chez nous, si on veut se prouver quelque chose, on le fait sur un ring, jamais en dehors.»

Avec Ajdin Crnic, même les fortes têtes apprennent les valeurs du respect et du travail. (24 heures)