Jeff Gosselin veut semer des graines de rêve chez les jeunes

Tous les matins, Jeff Gosselin se rend au boulot à vélo ou en courant. Le vainqueur du classement général du Tour du Pays de Vaud aime prêcher par l’exemple. Enseignant de sport et d’anglais au collège de Villamont, le Renanais de 32 ans a sa profession chevillée au corps. «Mon rôle d’éducateur est de semer des graines de rêve chez ces jeunes, blasés par leur quotidien. Ils ont l’impression que le système les étouffe. Mais la Terre ne tourne pas autour d’eux et c’est important de le leur rappeler. En tant qu’enseignants, nous devons tout faire pour qu’ils bougent. Aient une vie active. Mangent des produits non transformés. Se couchent tôt et évitent de consommer de la drogue. Car celui qui fait son footing dans la forêt ne va pas jeter ses déchets dans la nature. Il voudra garder son environnement propre.»

Jeff Gosselin est un éternel positif. Arrivé en Suisse il y a un an, le natif de Rivière-du-Loup, une ville située sur le Saint-Laurent, savoure la vie dans le canton de Vaud. «Je suis un homme chanceux, j’ai une femme extraordinaire que j’ai suivie en Suisse. Je vis à trente minutes des Alpes. J’ai des collègues géniaux et des élèves qui rigolent de mon accent québécois.» Athlète d’élite au Canada, le coureur était sponsorisé par un célèbre équipementier qui finançait voyages, hôtels et inscriptions. «J’aimerais rendre ce que le sport m’a donné. Alors, en 2019, j’ai décidé de préparer un groupe à courir aux 20 KM de Lausanne.» Quant au TPV, Jeff Gosselin adore l’esprit familial qui s’en dégage. «Le plus important n’est pas de gagner, mais que 700 personnes y participent à la sortie du boulot en ayant le sourire. La performance est secondaire. D’ailleurs, il y a plein de gens plus forts que moi. Prenez Julien Wanders. Il n’a que 22 ans. À force de persévérance, de force mentale et de sacrifices, il réussit à vendre du rêve. C’est un exemple pour les jeunes.»

Mercredi, Jeff Gosselin a enlevé la 4e étape du TPV, pour 4 dixièmes de secondes, malgré un retour fou de Tensai Asfaw. «Si j’avais su qu’il était juste derrière, je lui aurais proposé de finir main dans la main. Tensai, qui a gagné à Nyon, est l’une des belles rencontres que j’ai faites sur le TPV.»

Généreux et bavard, le Québécois n’est pas avare de compliments. «Je dis tout le temps merci aux organisateurs, car toutes ces courses me permettent de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Ces gens s’investissent pour la communauté. À l’instar des sapeurs-pompiers de Renens, dont je fais partie. S’il y avait plus de gens comme cela, alors le monde serait meilleur.»

Jeff Gosselin, c’est d’abord un partisan de la positive attitude. Il ne se sépare jamais de son sourire. «Si l’on retient que je suis le coureur à la banane, qui ne se prend pas la tête et qui est content quand les gens se mettent à la course à pied, alors on aura retenu l’essentiel.»

(24 heures)

TPV, classement général final. Dames: 1. S. Annen-Lamard. 2. A. Moinat. 3. C. Jeckelmann. Messieurs: 1. J. Gosselin. 2. M. Crone. 3. T. Dutoit.