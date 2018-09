Jour de gloire pour un étudiant et une maman

Claudia Bernasconi a été reçue cinq sur cinq. La jeune maman de La Tour-de-Peilz a réalisé le grand chelem sur les étapes du Tour du Pays de Vaud automnal. Huit mois après avoir donné naissance à une petite Giulia, la championne de Suisse des 100 km n’a pas fait dans le détail. «Et pourtant, je me sentais «moyen» après la première étape, estime l’ostéopathe de 35 ans. Mais, de semaine en semaine, j’ai senti que ça allait mieux. Au final, je suis super contente car, à Saint-Prex, j’ai réalisé un meilleur chrono qu’en 2014.» La véloce athlète a emmagasiné une bonne dose de confiance avant les championnats de Suisse de marathon, auxquels elle participera le 7 octobre à Bregenz.

Lors des cinq étapes, la Boélande a vu Sandra Annen-Lamard sur ses talons, terminant à chaque fois 2e. Pas de quoi déstabiliser l’Écublanaise, véritable «Poulidor» de cette édition. «Le TPV me procure toujours autant de plaisir, peu importe mon rang. J’adore ces parcours vallonnés et, depuis cette année, j’ai pu faire équipe avec ma fille.» Un binôme qui comptait près de 50 minutes d’avance sur ses dauphines, avant la dernière étape. Mais Ilona Lamard a été contrainte de renoncer à l’ultime course de Chavornay, car elle se trouvait en camp avec sa classe. Rageant!

Nicolas Kipfmüller était en revanche au départ, mercredi. Vainqueur à Saint-Prex et leader au classement général, l’étudiant en 3e année de la HEP a assuré son premier succès final. «Il y a trois ans, je m’étais retrouvé 2e de ma catégorie, raconte le coureur du Lausanne-Sport athlétisme. Ça fait bizarre de monter sur la plus haute marche du podium. Devancer Antoine Hynes, une légende du TPV, me fait vraiment plaisir. Ce sera peut-être la seule fois qu’un tel honneur m’arrivera. Chaque année, la concurrence est relevée. L’an passé, il y avait Antoine Grandjean, ce printemps Jeff Gosselin. Autant dire que je vais fêter cet incroyable succès dans un bon resto.»

Pour l’étudiant du Mont-sur-Lausanne, le TPV est le meilleur moyen de se préparer avant son grand objectif: Morat-Fribourg. «J’aimerais passer sous l’heure, ou au moins m’en approcher le plus possible», espère l’athlète de 23 ans, qui a jusque-là bouclé les 17,17 km fribourgeois en 63 minutes. Et dire que la course à pied n’est pas la discipline de prédilection de Nicolas Kipfmüller! «Je viens de la natation, annonce le futur instituteur. J’ai passé 10 ans dans les bassins du Renens-Natation. J’ai arrêté vers 16-17 ans pour me consacrer à l’athlétisme. Je m’entraîne 5 ou 6 fois par semaine. Comme je viens d’acheter un vélo et que je commence à rouler, j’aimerais essayer le triathlon. Mais cette activité est gourmande en temps.»

Innovations bienvenues

Cette édition 2018 du TPV a connu un certain succès, avec notamment une étape à Saint-Prex qui a attiré plus de 800 participants (enfants inclus). L’introduction de courses «walking» et «footing» et d’un contre-la-montre n’y est pas étrangère. Deuxième du général et coorganisateur de l’étape d’Apples, Antoine Hynes salue ces innovations. «La course à pied a besoin d’un coup de jeune. Elle devrait s’inspirer de l’unihockey et des finales de la Coupe vaudoise à Cheseaux ( ndlr: avec un light show et la présentation des joueurs avant les matches ). Ma copine pratique ce sport et j’ai trouvé cette mise en valeur intéressante.» Une idée à explorer. (24 heures)