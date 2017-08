L'hommage du Tour du Pays de Vaud à Mathéo

La famille du sang et celle du coeur étaient réunies pour lui. Pour Mathéo Muzzolin, disparu au début du mois, dans un accident de la route, au Vietnam. L'ado de 13 ans et demi aimait la course et faisait partie de La Côte Runners. Un club qui lui a rendu un vibrant hommage, mardi, lors de la première étape du Tour du Pays de Vaud automnal. D'abord, en se réunissant en tête de course au moment du départ pour une minute de silence. Ensuite, en refermant le peloton et en passant la ligne d'arrivée unis, en scrutant un coin du ciel. «La course doit continuer, the show must go on», ont parfaitement résumé les speakers du TPV, le coeur lourd et des trémolos dans la voix. Pas de doute, l'émotion était au rendez-vous de cette première des cinq étapes automnales.

Hrebec affole le chrono

Côté sportif, Laura Hrebec, lauréate du Tour du Pays de Vaud printanier, avait choisi de prendre le départ à Penthaz. «La seule de cette fin de saison que je ferai, pour préparer La Montheysanne, dimanche. Puis ce sera le Greifenseelauf à Uster pour les Championnats de Suisse de semi-marathon et enfin le semi ou le marathon de Lausanne.» Laura Hrebec (29'12'') a démontré qu'elle était en forme, mardi, puisqu'elle a devancé Sandra Annen-Lamard de 2'24'' et Céline Monnard de 2'25''. Chez les messieurs, la victoire est revenue à Bastien Schweickhardt (28'17''), devant Antoine Hynes et David Courtois. Prochaine étape: mercredi 23 août à Mézières pour un contre-la-montre de 5 km. (24 heures)