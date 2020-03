La crise teste les relations entre manifestations et partenaires

Qui peut dire combien de temps durera la pandémie? Jacky Delapierre croise les doigts pour que la crise s’estompe rapidement. Pour l’instant, le patron d’Athletissima est dans l’expectative. «Nous déciderons le 30 juin de la tenue ou non du meeting», annonce-t-il. Par chance, la réunion de la Diamond League a été programmée après les Jeux olympiques de Tokyo. Soit au 20 août, au lieu de début juillet. Ce qui laisse de bonnes chances de voir les meilleurs athlètes du monde affluer à la Pontaise. Même si la situation est congestionnée. Car aucun meeting ne se tient actuellement. Aucun contrat ne peut donc être signé avec les sportifs. «Aujourd’hui, c’est le calme plat, constate l’organisateur. Personne ne bouge. Nous avons toutefois bon espoir de pouvoir organiser Athletissima dans cinq mois.»

Mais dans le cas contraire, que se passerait-il? «Si on ne peut pas organiser le meeting, l’accord avec certains partenaires ne nous oblige pas à rembourser les sommes qu’ils nous ont versées, indique Jacky Delapierre. Qui plus est, la crise est arrivée au moment où nous n’avions presque pas dépensé d’argent.»

Cette situation va permettre à la réunion internationale de survivre. «J’ai des soucis, mais ils sont heureusement atténués, reprend Jacky Delapierre. Nous avons toutefois fait une demande de réduction d’horaire de travail à l’État pour nos quatre employés qui travaillent à domicile (30%)», annonce le patron de l’événement. En outre, chaque mardi, JackyDelapierre et les instances de la Diamond League discutent de l’évolution de la situation. Les conditions d’une éventuelle annulation sont aussi abordées.

Dialogue salvateur

La crise oblige à devenir plus inventif, plus réactif et à trouver des solutions à des problèmes auxquels on n’avait pas pensé. Le dialogue et le pragmatisme sont plus que jamais de rigueur. Les discussions vont bon train entre les manifestations et leurs partenaires financiers. Face aux annulations, la bienveillance des sponsors est presque toujours salvatrice.

Directrice de RBO, Josette Bruchez en sait quelque chose. Mandatée pour organiser notamment le Lausanne Marathon (25 octobre), la dirigeante n’est pas épargnée par les conséquences du coronavirus. «Les contacts ont toujours été très bons avec nos partenaires, raconte-t-elle. Je leur fais des propositions et nous en discutons ensemble. La collaboration est essentielle dans ce type de relations.»

RBO est censée mettre sur pied le Tour du Pays de Vaud (TPV) en mai et la Women Sport Evasion (WSE) qui réunit jusqu’à 2600femmes dans diverses activités dédiées (20-21 juin). Comme de nombreux organisateurs, Josette Bruchez observe la situation et espère une évolution favorable. «Nous sommes pessimistes pour le TPV, mais gardons un petit espoir pour la WSE. Nous cherchons des alternatives. Peut-être placerons-nous des étapes du TPV en automne. Comme celles-ci se déroulent le mercredi soir, nous n’empiétons pas sur les dates d’autres courses.»

Le fair-play des 20 KM

Car toutes les épreuves de printemps lorgnent désormais sur le gâteau automnal. Quitte à se cannibaliser. Ainsi, des marathons de printemps comme ceux de Londres, Madrid ou Paris ont préféré reporter plutôt qu’annuler. Ainsi, ils entreront en concurrence directe avec celui de Lausanne.

La semaine dernière, les 20 KM de Lausanne ont annoncé l’annulation de leur course. Et leur volonté d’éviter le report en septembre, précisément pour éviter d’entrer en concurrence avec le Lausanne Marathon. «Un fair-play que nous apprécions à sa juste valeur, remercie Josette Bruchez. Nous vivons un passage difficile. C’est une période de remise en question, où il faut aller de l’avant. Je suis de tout cœur avec les organisateurs qui ont dû renoncer à leur course ou à leur festival. Je suis consciente du boulot mis en place pour rien. Ça me touche énormément et je leur souhaite bon courage.»

Un respect et une humanité qui font du bien dans le contexte actuel.