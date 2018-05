La folle semaine de Valentin Fridelance

Valentin Fridelance ne fait rien comme les autres. Il y a une semaine, l’athlète de Saint-Barthélemy (26 ans) était victime d’un accident de scooter. Trois jours plus tard, il remportait le bronze des championnats de Suisse de duathlon. Et mercredi, il pulvérisait le record de l’étape moudonnoise du Tour du Pays de Vaud, de 1’59’’! «Je prépare les championnats du monde de duathlon en juillet au Danemark», raconte celui qui a couru les 8,5 km en 27’ 53”, devant Stéphane Heiniger (+1’ 02”) et Jeff Gosselin (+1’ 46”). Et de poursuivre: «J'ai utilisé cette étape du TPV comme entraînement de transition. J'ai roulé 1 h à vélo juste avant de faire de la vitesse en course à pied, lors de cet événement. Mais je suis surtout venu pour prendre du plaisir. J'adore l'ambiance du TPV.»

Chez les dames, Sandra Annen-Lamard n’a laissé planer aucun suspense. Comme la semaine dernière à Nyon, elle a fait cavalier seul, s’imposant avec 1’ 33” d’avance sur Aurélie Moinat et près de 2’sur Sandra Perchaud. P.-A.S. (24 heures)