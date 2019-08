La place Centrale vit au rythme du 3x3

Des haut-parleurs qui crachent leurs décibels, des speakers déchaînés et des matches palpitants: bienvenue dans le monde du 3 contre 3. Pas besoin d’aimer le basket pour se prendre au jeu. Le format est calibré pour la génération smartphone. Comme le triathlon, le tennis de table ou encore le volley, le ballon orange a trouvé la formule magique pour gagner en dynamisme.

Session de rattrapage pour ceux qui étaient absents ces dernières années: les matches se disputent avec deux équipes de trois joueurs, sous un seul panier. Il se termine après 21 points ou au bout de 10 minutes, sans pause. Chaque formation a douze secondes pour tenter un tir.

Comme par le passé, il faudra jouer des coudes pour assister à ces rencontres formatées pour la TV et les JO. Lors des dernières éditions, les tribunes étaient pleines à craquer. La présence du Team Lausanne n’est pas étrangère à l’engouement populaire dans la capitale olympique. Gilles Martin, Marco Lehmann, Westher Molteni et Natan Jurkovitz vont à coup sûr électrifier la place Centrale, ce vendredi et samedi.

Avec deux équipes américaines

Finaliste en 2017 et demi-finaliste l’an dernier, le team vaudois sera soumis à une forte concurrence. Pour la première fois lors du Lausanne Masters, des équipes américaines seront présentes. Soit New York Harlem et Team Princeton. Cette dernière est composée de trois joueurs de l’équipe nationale qui a remporté les championnats du monde de basket 3x3 à Amsterdam. Liman (Serbie/3e mondial) et Piran (Slovénie/4e mondial) seront les deux autres grands favoris. Autant dire que le Team Lausanne aura besoin de son public comme quatrième homme pour réussir un exploit.

Cette fête du basket urbain sera accompagnée d’animations gratuites à la place de l’Europe. Concerts, breakdance, démonstrations de parkour et de vélo trial sont au menu. Dans l’arène, un match exhibition féminin entre la Suisse et la France sera programmé samedi à 14 h 30 (gratuit). Des concours de dunk et de shoot-out compléteront le week-end.