La précision chirurgicale de Vully-Broye l’envoie en LNA

Pour atteindre le 10, niché au cœur de la cible, les tireurs doivent toucher un point de 0,5 mm. Un travail d’orfèvre réalisé par des sportifs de haut calibre, pros de l’immobilisme. Des champions qui connaissent parfaitement leur corps et leurs émotions, ajustant leurs coups aux rythmes de leur respiration et de leur fréquence cardiaque.

Cette quête de perfection a encore été adaptée à la fin du siècle passé. Histoire de rendre le vertige de l’infiniment petit encore plus impressionnant. Et surtout afin de permettre aux fins guidons de se départager. «De nombreux athlètes avaient atteint le total maximum de 600 points (sur 60 coups) chez les hommes, et de 400 (40 coups) chez les dames, expose Michel Verdon, président de la société de Vully-Broye. Avec l’arrivée des cibles électroniques dans les années 1990, chaque valeur a été divisée par 10. Depuis, les points se comptent au dixième. La note maximale étant 10,9.» Les meilleurs tireurs de la planète réussissent désormais des scores avoisinant les 630 (messieurs) et 420 points (dames).

20'000 plombs par an

Autant dire qu’il faut une sacrée maîtrise de son art pour envoyer un plomb de 4,5 mm flirter avec la perfection. Pour y parvenir, les adeptes de ce sport tirent jusqu’à 20'000 plombs par saison, à l’aide de leur carabine à air comprimé. Obsédés par cette précision chirurgicale, les membres de Vully-Broye viennent d’assurer leur promotion dans l’élite du tir à 10 mètres. Et ce, sept ans après une première ascension éphémère, qui s’est soldée par une relégation en LNB, douze mois plus tard. «Ce retour en LNA a une saveur particulière, par rapport à mon implication dans la société, témoigne Aurore Verdon, l’une des quatre femmes de l’aventure. J’ai vécu sa naissance. Gagner en équipe ajoute encore un peu plus de joie, car cette promotion reflète l’investissement de chacun d’entre nous.»

La jeune avocate de 30 ans n’en est pas à son coup d’essai. Membre durant dix ans de l’équipe de Suisse, en juniors et en élites, elle a fait partie des trois meilleures tireuses du pays et du top 20 mondial.

«Lors de la superfinale, il y avait une sacrée ambiance. Des conditions pas toujours faciles lorsqu’il s’agit d’être aussi précis»

Issue de la fusion en 2001 des sociétés de tir de Vully, de Saint-Aubin et de Vallon, la formation valdo-fribourgeoise est composée de tireurs de 16 à 48 ans. Ils sont économiste, prof de sport, diplômé HES, mère de famille, avocat, ou encore apprenti charpentier. Ce qui montre que le tir résiste, dans un monde où tout est accessible. «Il y a tellement de possibilités aujourd’hui, tellement de sports fun, que parvenir à un tel niveau est une jolie satisfaction», admet Michel Verdon. Celui qui officie également comme coach rappelle que le tir sportif a aussi des côtés festifs. «Lors de la superfinale, il y avait une sacrée ambiance avec un speaker et des supporters qui agitaient des toupins. Des conditions pas toujours faciles lorsqu’il s’agit d’être aussi précis.»

Des Welches appréciés

Emmenée par ses locomotives Claude-Alain Delley et Aurore Verdon (la fille de Michel), Vully-Broye bénéficie d’une forte cote de sympathie dans la région. Et aussi outre-Sarine. «Pour les Alémaniques, nous sommes un peu le cliché des Welches, plutôt «cool», sourit Aurore Verdon. On sent un élan de sympathie à notre égard.»

Pour marquer le coup, Vully-Broye organisera une fête, le 23 mars. «La dernière fois, nous avions fait un show, où les tireurs étaient présentés en sortant d’un nuage de fumée. Nous ferons un peu plus dans la sobriété, cette année», promet Michel Verdon. (24 heures)