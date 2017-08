La relève suisse est prête à s’illustrer à Lausanne

«Ils sont complètement déjantés. Ce sont des fous et surtout les champions de demain.» Claude Thomas, directeur du Triathlon de Lausanne est aussi enthousiaste qu’admiratif, lorsqu’il évoque la relève du triathlon. Samedi, dès 12 h 45, les meilleurs juniors du continent disputeront à Ouchy, une manche de Coupe d’Europe.

«Ceux qui s’aligneront ici sont les champions de demain, promet Claude Thomas. Comme nous organiserons une étape de Coupe du monde en 2018 et les finales en 2019, ces jeunes talents pourront prendre des repères. Ils disputeront ainsi trois fois le parcours en autant d’années. Ce sont aussi ces triathlètes qui participeront aux prochains Jeux olympiques.»

Pépinière de talents

Il y aura donc du spectacle à Ouchy. La relève suisse aura plus que jamais besoin d’encouragements, d’autant plus que notre pays sera bien représenté sur le ponton d’Ouchy. Triviera se déplacera notamment avec plusieurs éléments intéressants. Le club vaudois, véritable pépinière de triathlètes, alignera par exemple Cathia Schär (Mézières, née en 2001). La championne de Suisse de duathlon chez les 16-17 ans sera l’une des plus jeunes à participer à cette compétition réservée aux juniors nés entre 1998 et 2001.

Chez les garçons (départ 13 h 30), le champion de Suisse Maxime Fluri (Aigle) semble actuellement en pleine forme. A suivre également: Loïc Prince (Givrins), Antonin Salamin (Bulle, qui court pour le team vaudois ATLET), Thibaud Decurnex (Commugny) et le benjamin Ludovic Séchaud (Bussigny). Ce dernier a remporté la médaille de bronze des Championnats de Suisse à Nyon, alors qu’il n’a que 16 ans et demi. Il se situe actuellement au 3e rang de la Ligue nationale M18. «Nous avons vu certains de ces athlètes grandir ici, se souvient Claude Thomas. Je pense que le Triathlon de Lausanne a participé à l’émulation et à l’éclosion de plusieurs de ces talents. Comme Ludovic Séchaud, qui a été imprégné par ce sport dès le plus jeune âge. Il suivait son papa, autrefois responsable presse de notre manifestation. Je me souviens aussi que la championne olympique Nicola Spirig était venue remettre les médailles aux catégories kids. J’estime que ce genre de souvenirs peut inciter les jeunes à persévérer dans leurs efforts.»

2000 compétiteurs

Pour Vincent Steinmann, chef de presse, cette relève participe à la promotion du triathlon dans le canton de Vaud. «C’est génial de voir percer ces jeunes issus de la région. L’intérêt du public sera d’autant plus élevé si ce dernier peut encourager des triathlètes d’ici. On l’a vu lors du sprint par équipes en 2010 et 2011, ou lors des Championnats du monde organisés en 2006. 60 000 spectateurs avaient alors assisté à notre événement.»

Cette année, quelque 2000 concurrents prendront part au Triathlon de Lausanne. Hormis la Coupe d’Europe juniors, les kids, écoliers et la Youth League se disputeront samedi, au même titre que les Championnats de Suisse de relais par équipes. La journée de dimanche sera quant à elle consacrée à la distance olympique (1,5 km/40 km/10 km) et short distance (0,5 km/20 km/5 km), ainsi qu’au relais (un athlète pour chaque discipline).

«Les athlètes d’abord»

Une telle organisation nécessite le travaille de 500 volontaires. Des tonnes de matériel (barrières, zone de transition, moquette bleue, tentes, ponton, passerelle, etc.) ont été acheminées à Ouchy depuis le début de la semaine. «Notre priorité est la sécurité et le bien-être des coureurs, poursuit le directeur. Chez nous, c’est l’athlète d’abord. D’ailleurs, nous ne faisons aucune distinction entre les populaires et les pros. Nous procédons aux mêmes cérémonies, ils foulent tous la même moquette bleue et les mêmes parcours.»

(24 heures)