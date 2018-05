La savoureuse histoire du championnat Angora

Angora. Généralement, ce nom est plus associé à des chats dotés d’un pelage généreusement fourni qu’à des motards. Alors, quel rapport entre les félins et les fous de mécanique? Pour le savoir, il faut remonter en 1984, année de la création du championnat éponyme. «Tout est parti d’un agriculteur qui avait prêté son champ à des férus de motocross, explique Julien Homberger, coorganisateur des épreuves de Belmont, de Suchy, d’Épautheyres et de Montagny. En voyant les motards chevelus débarquer avec leurs coupes mulet, il s’est écrié: «C’est quoi ces angoras?» Depuis, le nom est resté associé à notre championnat.»

Bertrand Sunier, de Suchy, raconte cette époque. «Nous étions une bande de copains qui participaient au championnat de Suisse. Nous nous déplacions parfois loin pour seulement 10 minutes d’essais et 10 minutes de qualifications. Comme nous voulions rouler davantage, nous avons créé nous-même des courses dans la région. De fil en aiguille, il y a eu un classement. Puis, un championnat.» Depuis, une quinzaine de lieux, situés principalement dans les cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel, organisent une manche de cette épreuve. «Tout le monde peut y participer. Il suffit d’avoir au moins 5 ans, une moto, un équipement, une licence et l’habitude de rouler», énumère Julien Homberger.

Quarante camping-cars

Les Angora Serie’s, c’est d’abord un état d’esprit. À côté de la piste d’Épautheyres, qui accueillait ce week-end une épreuve, une quarantaine de camping-cars étaient minutieusement parqués, dans un champ. «Les concurrents viennent de toute la Suisse, poursuit l’organisateur. Comme les premiers départs sont prévus à 7 h 30, il est plus confortable pour eux de dormir sur place.»

Ambiance camping et grillades caractérisent les Angora. «C’est un peu le championnat des paysans», assume Julien Ray. Également sponsor de l’événement, cet habitué montre ses mains couvertes de cloques gigantesques et profondes. Autant de stigmates qui rappellent les affres de la course. «Même si l’ambiance est familiale, l’esprit de compétition prédomine, témoigne le motard d’Orbe. Tout commence par 20 minutes d’essais, le matin. Ensuite, 40 pilotes se retrouvent sur la grille pour une manche qualificative. Les 20 premiers rejoignent la catégorie Top, les 20 derniers évoluent en Pro. L’après-midi, les Top roulent durant 22 minutes plus un tour à chacune des deux manches. L’effort est intense. On encaisse tous les chocs et les avant-bras sont douloureux.»

Les pilotes rencontrés à Épautheyres sont tous des passionnés. «95% des participants sont là pour le plaisir, pour faire rouler leur moto et rentrer à la maison sans être cassés, atteste Julien Ray. Des pros viennent aussi pour accumuler les kilomètres.» Côté finances, il estime à 8000 francs son budget annuel. «Pour une moto qui durera 2-3 ans, il faut déjà compter 9000 francs. Ce sport est onéreux. Les mordus descendent en Italie pour rouler davantage. Quand les finances le permettent, je me fais plaisir en partant en vacances en Californie, la Mecque du motocross.»

Propreté et respect

Autre caractéristique du championnat Angora: la propreté. Le lendemain des courses, lorsque les camping-cars ont repris la route, aucun détritus ne jonche le sol. Les pilotes en ont fait un principe. Tout comme de marquer une pause à midi afin de ne pas déranger le voisinage. C’est aussi pour cette raison que chaque site n’organise qu’une journée de compétition par année. Chez les Angora, les coupes mulet ont peut-être disparu, mais pas le respect. (24 heures)