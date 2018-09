Lausanne valorise sa «plus belle salle de gym»

Traverser une rivière. Slalomer entre des barrières. Éviter des pierres. Grimper une pente à 26%. Lâcher les chevaux dans une descente à 30%. Le nouveau parcours de trail des bois du Jorat n’est peut-être pas long (environ 3 km), mais il est diablement sélectif. Pendant un an, le parcours trail des Saugealles sera testé par le Footing-Club Lausanne, avant d’être totalement ouvert au public. Il y a trois semaines, 80 membres de ce club de course à pied ont ainsi découvert les lieux. «Il est exigeant, mais l’herbe offre un bon tapis rebondissant», observe Patricia Gilliard, l’une des coaches. Habituée des courses de montagne, Yolande Thibaud a apprécié: «C’est dur, mais très joli. Idéal pour l’entraînement. Surtout qu’on peut très bien réitérer l’effort à deux, trois ou même à quatre reprises.»

Pour Raymond Corbaz, instigateur de ce tracé, il s’agit de la «plus belle salle de gym» possible. «Un entraîneur peut utiliser ces bois pour le cardio, la VMA ou la musculation des cuisses. On a tout ce qu’il faut dans cette forêt!»

Respect de l’environnement

Membre fondateur, président, entraîneur et âme du Footing-Club, Raymond Corbaz connaît chaque racine et le moindre écureuil des bois du Jorat. «Les Corbaz sont arrivés de Savoie, engagés par les moines pour défricher ces forêts», raconte-t-il avec malice. Élu dirigeant vaudois de l’année 2016, l’ancien médaillé de bronze des championnats de Suisse de marathon (en 1973 dans un chrono de 2 h 31’) explique la raison de la création d’un tel parcours, sur les hauts de Lausanne: «Les gens ont besoin de prendre l’air. Et ce tracé répond à la mode du trail. La demande est très forte actuellement. Jusqu’à présent, on envoyait les trailers aux Paccots ou à la Dent-de-Jaman. Alors qu’il y a tout pour bien faire dans ces bois. Pas besoin de multiplier les kilomètres en voiture pour s’entraîner. En venant ici, on respecte davantage l’environnement.»

Culminant à 900 m d’altitude, le parcours a été réalisé en étroite collaboration avec le Service des forêts. Il préserve les zones sensibles du parc périurbain, où champignonneurs et cavaliers n’ont plus accès et où les chiens doivent être tenus en laisse. «Lorsque ce parcours fléché sera ouvert à tous, nous mettrons à disposition des gens des flyers expliquant comment l’utiliser au mieux, avant un trail ou une course comme Sierre-Zinal», précise Raymond Corbaz. (24 heures)