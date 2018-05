Le Fyne Terra transmet ses valeurs aux plus jeunes

Pratiquer du sport, tout en redécouvrant la nature. Le Fyne Terra est resté fidèle à ses principes. «Le cadre est idyllique, admet Nicolas Jaunin, organisateur. Il y a le lac avec en prime l’animation du Bol d’Or, le château de Grandson, les villages pittoresques et les passages en forêt.»

Le tracé à plat, dont la moitié se court sur un revêtement naturel, est un autre atout de cette course atypique aux distances allant de 8 km à 21 km, entre Yverdon et Onnens. Un rendez-vous resté authentique avec ses grillades à midi plutôt que des food trucks. Elle est aussi fidèle à sa philosophie incitant les participants à respecter la nature (covoiturage, ne pas jeter les déchets, respect de la faune, etc.).

La transmission de ces valeurs tout comme celles de la pratique du sport dès le plus jeune âge est une préoccupation permanente des organisateurs. «On reprend l’esprit des courses des années 60-70, insiste Nicolas Jaunin. On fait tout nous-mêmes avec nos 40 bénévoles. Parmi eux, il y a une classe qui vient pour financer son voyage d’études. Ce qui permet aux jeunes de vivre au cœur d’une course et de l’organisation.» Faire courir les enfants est également l’un des objectifs du Fyne Terra. Pour une thune, les plus jeunes peuvent participer à des épreuves de 1,1 km et 2,1 km. Avec, en prime, un maillot technique de course pour chacun. Pour inciter le plus grand nombre à bouger, une course par classes est même au programme. (24 heures)