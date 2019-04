Le LUC garde sa couronne

Giaccardi veut rester

En deux saisons sur le banc du LUC, Massimiliano Giaccardi a offert deux titres au club vaudois. Le Transalpin avait mis fin à dix ans d’attente pour sa première année au LUC. Il a mené ses joueurs vers le doublé. «Sur le papier, Amriswil était meilleur que nous, appréciait-il après la troisième victoire de ses joueurs. Cela n’a pas suffi. Nous avons été plus solides. C’est une victoire d’équipe.»



Giaccardi sera-t-il encore Lausannois la saison prochaine? Beaucoup l’espèrent. L’Italien va rejoindre cet été le staff de l’équipe nationale des Pays-Bas qui est entraînée par son compatriote Roberto Piazza. Il portera la double casquette de préparateur physique et de deuxième assistant. Les Bataves vont disputer les championnats d’Europe en septembre à la maison. Un tournoi qui empêcherait l’entraîneur italien d’être présent à Dorigny pour les deux premières semaines de préparation. «Rien n’est signé pour l’instant avec le LUC, poursuit-il.Le club m’a donné son accord de principe pour que je rejoigne la Hollande. J’ai envie de rester à Lausanne. Nous allons d’abord savourer, puis nous discuterons. J’ai envie de rester. Après tout, il me manque encore la Coupe de Suisse.» Dès la balle de match, les cadres du vestiaire lausannois appelaient à ce qu’il continue l’aventure. La réponse devrait tomber ces prochains jours.

U.CY