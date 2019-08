Le Premier lieutenant a Tokyo dans le viseur

À chaque fois qu’il tire, sa précision est chirurgicale. Son geste est sûr. Sa respiration maîtrisée. Grâce à des pulsations oscillant entre 42 et 45 battements, Steve Demierre parvient à garder son calme pour atteindre son objectif: une cible placée à dix mètres, dont le score parfait de 10 se situe sur un cercle de 9 mm de diamètre.

Chaque année, ce premier-lieutenant de la gendarmerie vaudoise tire jusqu’à 35'000 coups.

«En compétition, le tour de qualification dure 75 minutes au cours desquelles nous devons tirer 60 fois, en gérant le temps comme bon nous semble, explique le multiple champion de Suisse. Le record du monde est détenu par un Coréen avec 594 points sur 600. En général, on estime qu’un très bon score se situe au-delà de 580 points.» Il y a quatre ans, Steve Demierre a réussi son meilleur total avec 588 points, qui plus est, de nuit! Un effort qui implique à chaque fois une énorme débauche d’énergie et de concentration. «Après 1h15 de compétition, il n’y a plus rien, je suis lessivé!» admet le sociétaire du club l’Arquebuse, à Genève.

Et dire qu’au départ, ce fin guidon n’en touchait pas une. «J’ai tiré pour la première fois à l’école de police, se souvient-il, amusé. Mais honnêtement, j’étais très mauvais. Je n’avais aucune prédisposition. J’arrachais les coups. À tel point qu’un instructeur a dû prendre beaucoup de temps pour corriger mes erreurs.»

En voyage 90 jours par an

Steve Demierre est arrivé au tir sportif un peu par hasard. «D’ancien triathlète, je suis passé par les sports de combat, puis au pentathlon militaire (tir au pistolet, natation, saut en longueur, lancer du poids et cross). Comme je me suis tout de suite senti à l’aise au tir, je me suis exclusivement concentré sur cette discipline, en 2010, lorsqu’on m’a proposé d’intégrer l’équipe nationale.»

Depuis, l’officier consacre beaucoup de temps à son sport. Entre 20 et 25 heures d’entraînement hebdomadaire. En cette année préolympique, les compétitions (essentiellement à l’étranger) représentent quelque 90 jours de voyage, sans compter les stages en équipe nationale (5 jours chaque mois). «Mon employeur me libère du service pour participer aux compétitions et m’offre des conditions idéales pour pratiquer mon activité, estime le tireur. Je me considère comme un privilégié. Lorsque j’ai remporté le titre européen au pistolet libre à 50 m au mois de juin dernier, les commandants de la police cantonale et de la gendarmerie m’ont félicité, de même que mes collègues qui suivent mes résultats avec attention.»

Une famille soudée

Mais ses fans les plus ferventes restent sa femme et ses trois filles. «J’ai une chance incroyable d’avoir une épouse adorable qui s’occupe de toute la logistique, à la maison. Et mes filles me suivent à fond dans mon rêve olympique. Elles sont même plus fières de mes résultats que moi.»

Pour atteindre cet objectif qui lui a échappé en 2012 et en 2016, Steve Demierre compte sur trois compétitions. À Rio, à la fin du mois, il pourra tenter d’obtenir un sésame pour les JO de Tokyo. De même qu’aux Européens qui auront lieu en Pologne et lors d’une compétition en République tchèque, en mai. «Pour y arriver, je devrai me hisser parmi les huit finalistes lors d’un de ces événements.» La qualification sera chère puisqu’il n’y a que 26 places disponibles pour le monde entier.

Un stand à domicile

Afin de mettre tous les atouts de son côté, le gendarme s’est construit un stand au sous-sol de sa maison. «Cela me permet d’optimiser mon temps, relève-t-il. Je n’ai pas besoin de me déplacer. Quand j’ai 30 minutes de libre, je descends et je tire.» Ce stand à domicile lui offre la possibilité de s’entraîner à n’importe quelle heure de la journée et de la nuit. Il y passe jusqu’à huit heures par jour. C’est dans cette salle aménagée pour lui qu’il soigne son physique et surtout son endurance musculaire. «La technique ne fait pas tout, tempère-t-il. Le mental est essentiel et je sais que j’ai encore une marge de progression dans ce domaine. Il faut savoir gérer les hauts et les bas des compétitions. À ce titre, je suis suivi par le coach mental de l’équipe de Suisse et je pratique la sophrologie, ainsi que l’hypnose. Au quotidien, je consacre entre 30 minutes et une heure au mental, en faisant notamment de la visualisation.»

Ces efforts portent leurs fruits. «Désormais, je gère mieux le stress dans mon activité sportive comme dans mes vies professionnelle et privée. Grâce au tir, j’ai davantage confiance en moi. Et plus je prends de l’expérience, plus je monte en puissance.» Et si Tokyo tombait comme un fruit mûr pour ce métronome du sport suisse?