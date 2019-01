Le centre national de judo pose ses tatamis à Yverdon

Yverdon-les-Bains a battu Neuchâtel et Genève par ippon. Les trois villes romandes étaient candidates pour accueillir le Centre national de performance «Ouest Suisse» que la Fédération suisse de judo et ju-jitsu (FSJ) a finalement choisi de créer dans le chef-lieu nord-vaudois. Elle s’y installera dès le mois d’août, d’abord temporairement dans des locaux des anciennes usines Leclanché. Puis, d’ici 18 mois environ, les tatamis seront posés définitivement dans le complexe «Sports 5» que la Ville d’Yverdon va prochainement développer, à deux pas de son stade de foot et des salles de cours de la Haute École d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD).

Yverdon offrait des conditions exceptionnelles

Cette infrastructure s’inscrit en complémentarité du Centre national installé de longue date à Brugg, dans le canton de Saint-Gall. Et si la cité thermale a remporté le combat face à ces deux adversaires genevois et neuchâtelois, c’est en raison de sa position centrale, mais aussi parce que des locaux pouvaient y être mis à disposition dans de meilleurs délais et qu’elle offrait des conditions assez exceptionnelles du côté de Sports 5, selon Mike Chavanne, chef de projet à la FSJ.

La nécessité de créer un deuxième centre est née d’un constat tout simple: «Les athlètes romands de haut niveau rechignent à se rendre à Brugg pour s’entraîner. Pour des questions de logement, de problèmes linguistiques liés à leurs études, mais aussi en regard de l’éloignement par rapport à leur club de base», souligne Dominique Hischier, chef du sport de performance de la FSJ.

Quand on sait que les meilleurs résultats enregistrés ces dix ou quinze dernières années à l’échelon international sont le fait de judokas romands – Juliane Robra, Sergei Aschwanden ou Ludovic Chammartin, sans oublier la Bernoise Evelyne Tschopp qui s’entraîne de ce côté-ci du Röstigraben –, le projet prend tout son sens. Du reste, l’objectif de la FSJ est de qualifier quatre athlètes pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, dont deux Romands.

Le centre devrait accueillir une quinzaine de judokas romands faisant partie de l’élite nationale, mais aussi d’autres sportifs désireux de participer à des entraînements communs. Ils trouveront dès le mois d’août à leur disposition 300 m2 de tatamis ainsi qu’un espace dédié à la musculation et à la préparation physique. «Des solutions pour les loger dans des structures pour étudiants sont déjà envisagées», reprend Mike Chavanne.

«Infrastructures encore meilleures»

À Sports 5, leur confort sera renforcé. «Et les infrastructures mises à disposition de la FSJ encore meilleures et plus grandes, car intégrées dans un projet de plus grande ampleur», promet Jean-Daniel Carrard. Le syndic d’Yverdon est forcément satisfait de la concrétisation d’un dossier sur lequel son Service des sports sue depuis trois ans. «Nous avons inscrit dans notre programme de législature la volonté de développer l’attractivité d’Yverdon comme ville sportive, notamment en favorisant l’implantation de fédérations sportives nationales ou internationales.» (24 heures)