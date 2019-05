Le dénivelé de l’Urbantrail des Singes face au plat du Fyne Terra

Du plat ou de la montée? Faites votre choix. Ce week-end, il y en aura pour tous les goûts sur les sentiers du canton de Vaud.

Vous appréciez les terrains naturels, roulants et vous avez les jambes pour titiller votre record personnel du semi-marathon? Alors, le Fyne Terra est ce qu’il vous faut. Grâce à des parcours de 21,1 km, 8,5 km, des relais et des courses enfants, l’épreuve yverdonnoise est accessible à tous. Elle est également l’une des plus flatteuses au niveau du chronométrage. Avec en petit bonus, des sentiers ombragés, le long du lac de Neuchâtel, avec des revêtements mixtes puisque le parcours emprunte des chemins en terre battue, en gazon et en béton. Les articulations sont ainsi préservées.

Autre côté sympa: une distribution généreuse de lots pour clore la journée. Et une broche en prime pour les affamés.

Départ à 5 h du matin!

Mais si vous êtes avides de défis, c’est vers Lutry qu’il faudra vous rendre. L’Urbantrail des Singes propose une sortie de 50 km avec 1800 m de dénivelé sur route bitumée, pavée, avec un passage sur passerelle, chemin monotrace, en gravier et en terre, ainsi qu’une virée dans les vignes et dans la forêt. Une course pour aventuriers qui n’ont pas peur de se lever aux aurores puisque le premier départ aura lieu dimanche à 5 h du matin. La grasse matinée attendra le week-end suivant!

Si le défi semble un peu trop ambitieux, vous pourrez toujours opter pour les 20 km (870 m de dénivelé), 10 km (350 m de dénivelé) ou même 5 km (200 m de dénivelé). Une catégorie «fun» de 5 km sans classement est également proposée, tout comme des courses pour les enfants et un challenge par équipes.

Une chasse aux déchets

Que vous choisissiez le Fyne Terra, samedi, ou l’Urbantrail des Singes, dimanche, vous participerez à des épreuves qui préservent la faune et la flore. À Lutry, comme à Yverdon, les organisateurs font la chasse aux déchets, privilégient le covoiturage et les transports publics pour se rendre au départ. Les concepteurs de ces deux courses sont des amoureux de la nature qui aiment partager leur terrain de jeu. Que ce soit celui de Lavaux, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, ou celui des rives du lac de Neuchâtel. Courir dans des lieux aussi idylliques est un privilège. (24 heures)