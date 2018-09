Le message de John Dragani et des Nyonnais pour le monde pro

Karim Chentouf, Hugo Fargues, Ridge Mobulu. Le nom des trois buteurs de la victoire 3-1 de Nyon face à Grasshopper dimanche en 16es de la Coupe de Suisse signifie beaucoup de choses. Ces trois hommes évoluent en troisième division, c’est vrai, mais tous trois ont le niveau pour évoluer dans le monde professionnel. Ils y ont goûté, d’ailleurs, sans jamais s’imposer en Super League, ni même en Challenge League.

Pour ces joueurs, auxquels on peut ajouter Marco Delley (qui a obtenu le penalty du 3-1) et bien d’autres, recevoir une équipe de l’élite est une occasion en or de prouver leur valeur devant les caméras et un public bien plus conséquent que d’habitude. Les professionnels de GC, eux, étaient venus pour jouer un match, sans plus. Et ils ont explosé en vol face à onze joueurs plus forts qu’eux sur un jour. «Notre victoire est méritée. On a bien su gérer les temps forts et les temps faibles de la rencontre. Dès qu’on a pu marquer le 2-1, ils n’ont plus eu aucune occasion de revenir au score», a relevé avec raison Hugo Fargues, ancien Servettien. Hypermotivés, les Nyonnais n’ont rien lâché et ont amplement fait jeu égal, voire mieux, avec leur prestigieux adversaire.

«Maintenant, ce qui m’importe, c’est que tout le monde garde les pieds sur terre»

Ce succès doit beaucoup aux qualités techniques des Nyonnais, mais aussi à leur caractère revanchard, eux, qui rêvent tous de monter en Challenge League dans quelques mois. Nyon est bien parti pour y arriver et, surtout, il a à sa tête un homme qui veut lui aussi retrouver un monde professionnel qu’il connaît bien: John Dragani.

À 50 ans, le technicien a lui aussi connu l’élite, dernièrement à la tête du FC Le Mont-sur-Lausanne en Challenge League lors de la saison 2016-17. Après la relégation administrative demandée par le club vaudois, Coach Dragani a passé une année loin des terrains, avant d’être choisi par l’ambitieux Stade Nyonnais cet été. Alors, retour dans le monde professionnel à l’été 2019? Ce serait là aussi une belle récompense pour John Dragani, qui n’a jamais rien lâché et a toujours conservé intacte sa passion du football. «Maintenant, ce qui m’importe, c’est que tout le monde garde les pieds sur terre. Oui, on a sorti Grasshopper et on l’a fait en restant fidèles à nos principes, ce qui me fait particulièrement plaisir, mais l’important, ça reste le championnat. Cette semaine, on va bien récupérer et on va préparer le très important déplacement à Yverdon de samedi. C’est tout ce qui m’importe. Si on se prend pour des autres, on n’arrivera pas à notre objectif», a prévenu le coach, qui a donné congé à ses joueurs hier. «On va tous passer un excellent lundi. Tout le monde est toujours de très bonne humeur après une victoire comme ça», a souri John Dragani.

Vibrant hommage

Son président a, lui, tenu à souligner les mérites du duo que son entraîneur forme avec son adjoint, Laurent Gasser. «Cette victoire, elle a été rendue possible par les joueurs, mais aussi grâce à John et Laurent, a relevé Vartan Sirmakes, très ému. Il faut absolument leur rendre hommage. Ils ont préparé cette rencontre de manière très minutieuse et très professionnelle.»

Ce dernier mot est la clé de tout: il représente le monde que le Stade Nyonnais, ses joueurs et son staff rêvent de retrouver. Au vu de la démonstration effectuée ce dimanche, ils ont tout pour y parvenir. (24 heures)