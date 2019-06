Le président des Jeunesses doit dénicher 3000 bénévoles

Le défi est de taille. Dès le 23 juin, le site internet de Lausanne 2020 offrira à 3000 personnes la possibilité de rejoindre l’équipe organisatrice des Jeux olympiques de la jeunesse (9-22 janvier). Parmi la trentaine de fonctions seront proposés des postes aussi variés que l’animation de la mascotte, la traduction, le transport, les médias, l’accueil, l’accompagnement des invités ou le service médical.

Mais comment attirer autant de bénévoles en l’espace de deux mois? Pour répondre à cette question, Ian Logan, directeur de Lausanne 2020, a fait appel au savoir-faire de Cédric Destraz, président de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes. «Les gymnastes, les scouts et les Jeunesses montrent une discipline efficace dans l’organisation de leurs manifestations, constate Ian Logan. Il y a trois ans, j’ai donc approché Cédric Destraz dans cette optique, et aussi parce qu’il est pourvu d’un sacré réseau. Les membres des Jeunesses sont partout.» Et nombreux aussi, puisqu’ils sont 8035 répartis sur tout le territoire cantonal.

La capacité de fédérer est une grande force de ce jeune homme de 29 ans. «C’est la première fois qu’on me propose une telle fonction, assure Cédric Destraz. Je recherchais un nouveau défi professionnel. L’ampleur nationale du projet m’intéresse beaucoup. J’ai aussi été attiré par la singularité de l’événement et l’implication de notre région dans l’olympisme.»

Cédric Destraz peut se targuer d’avoir, par le passé, coorganisé le giron à Vers-chez-les-Blanc, avec 800 bénévoles. Trouver autant de travailleurs pour une fête régionale constitue déjà un authentique exploit. Grâce à la dimension internationale des JOJ, la recherche de bénévoles ne devrait poser aucun problème. «Trois cents personnes nous ont déjà envoyé leur candidature, avant même que le processus ait commencé, se réjouit Cédric Destraz. Nous pouvons aussi bénéficier de 100 à 150 fidèles qui nous suivent depuis un an et demi dans les différentes régions impliquées. Quant à la station des Tuffes, en France voisine, qui organisera les épreuves de ski nordique, elle peut compter sur un réseau fort de 400 volontaires.»

Propositions d’Australie

Le caractère rassembleur des Jeux est un puissant atout. Beaucoup d’amoureux du sport rêvent de s’impliquer pour cet événement. D’aucuns vont jusqu’à organiser leurs vacances en fonction des rendez-vous olympiques. «Nous avons reçu des propositions d’Australie, de Suède, de Grande-Bretagne, énumère le responsable des bénévoles. Certains s’inscrivent à chaque JO, par passion.»

Tous les profils retenus dans cette recherche auront droit à un équipement d’hiver et des repas. Mais ils ne seront pas logés. L’engagement minimum de chacun se fera sur plusieurs jours. L’âge requis pour toute inscription est de 16 ans (Suisse et France) et 18 ans (international), sans limite supérieure.

«Depuis trois ans, je n’arrête pas de recevoir des propositions, conclut Ian Logan. Je ne serais pas étonné si le processus de recherche de bénévoles devait être plus rapide que les deux mois programmés.» Ne ratez pas votre chance de vivre l’événement de l’intérieur. (24 heures)