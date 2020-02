Le stade de la Pontaise est prêt à changer de locataire

Le Lausanne-Sport rendra officiellement les clés de la Pontaise, le 20 mai, à l’issue du match contre le FC Wil. Soit après un bail long de soixante-six ans. Mais ce n’est pas pour autant que le vétuste Stade olympique prendra congé du football de compétition. Le FC Stade-Lausanne-Ouchy pourrait être le prochain locataire des lieux. «Le stade de la Pontaise est au bénéfice d’une dérogation pour les matches de ligue nationale du LS, explique Patrice Iseli, chef du Service des sports de Lausanne. Nous l’avons obtenue en vertu de la perspective de la construction du nouveau stade de la Tuilière.»

Comme la Ville a de la suite dans les idées, ses responsables ont proposé à la Swiss Football League de continuer d’octroyer cette dérogation. Afin que le SLO puisse à son tour profiter de la vénérable enceinte. Rappelons que, depuis le début de la saison, le club de Vidy doit déménager à Nyon pour disputer ses matches de Challenge League «à domicile», en raison de la non-homologation du stade Juan-Antonio-Samaranch.

Après une séance qui s’est déroulée lundi, les représentants de la SFL ont donné leur accord oral aux responsables de la Ville. «C’est plus officieux qu’officiel, admet Patrice Iseli. Mais nous croyons en la parole des gens. Nous devrions recevoir la confirmation écrite prochainement.»

Au SLO de choisir

La balle est désormais dans le camp du SLO. Pour l’instant, aucune décision formelle n’a été prise par le deuxième club du canton, lequel a reçu deux options de bail. Une qui lui permettrait de prendre ses quartiers à la Pontaise. Et une autre où les Stadistes ne disposeraient des installations que les jours de match. Deux solutions qui ont deux prix différents. «Je ne peux pas communiquer les montants, dit prudemment le chef du Service des sports. Mais je peux affirmer que la Ville ne fera pas une affaire. Elle rentrera dans ses frais, rien de plus. J’estime que les chiffres sont corrects et comparables à ce qui se pratique à Nyon, par exemple.»

Négociations en vue

Du côté du club de Vidy, on ne veut rien précipiter. Les dirigeants souhaitent avoir toutes les cartes en main avant de se prononcer. Notamment en ce qui concerne les deux options proposées. «Je ne dispose pas encore de toutes les informations sur le stade, communique Hiraç Yagan, directeur général du SLO. Mais une visite se fera prochainement. Nous aurons encore un entretien avec MM. Tosato et Iseli, mais cela semble aller dans le bon sens.»

La décision du néo-promu de Challenge League sera prise après cette discussion avec les autorités de la Ville. Et de probables négociations sur le prix du loyer.