Lea Sprunger et Usain Bolt sont des exemples pour la relève

Dans les starting-blocks des Championnats vaudois, les athlètes ont l’attitude de leurs idoles. Expiration, placement appliqué des mains derrière la ligne et explosivité au moment où le starter actionne son pistolet.

Le mimétisme est total et force est de constater que les stars de la piste ont la cote auprès des quelque 400 athlètes présents ce week-end, au stade Pierre-de-Coubertin. «J’aime Usain Bolt et Lea Sprunger. Mon rêve: aller aux JO et y remporter des médailles», ambitionne Basile Martinez-Aldama, spécialiste du sprint et du saut. À 10 ans, l’athlète de Romanel a dominé sa catégorie à la hauteur, en bondissant à 1,35 m.

Des 400 compétiteurs présents, le membre du Stade-Lausanne est un des plus jeunes. Des élites ont aussi participé à ces «vaudois», à l’instar d’Alain-Hervé Mfomkpa (spécialiste du 400 m haies et du 110 m haies) ou du perchiste Frédéric Matthys. Mais ce sont presque chez les plus jeunes que le plaisir et les ambitions se manifestaient le plus. Maël Gilgen, 11 ans, adore lui aussi Usain Bolt. «Pour sa façon de courir et sa concentration».

Le Baulméran rêve de devenir champion de Suisse de la longueur. Son record? 4,25 m. D’autres jeunes ont eu la chance de côtoyer certaines de leurs idoles. À l’instar de Juliette Mattei, 13 ans, de l’USY. «Dans le cadre de l’école, j’ai pu interviewer Lea Sprunger, dit-elle. Sa philosophie du sport me plaît. On a l’impression qu’elle prend du toujours du plaisir sur la piste.» Des sensations que l’adolescente, spécialiste du sprint, ressent elle aussi. «Quand je cours, c’est comme si je relâchais tout et que je partais dans un autre endroit. Cela me procure quelques secondes de bonheur. J’adore ressentir cela. Comme Lea, j’aimerais en faire mon métier.»

Enfants sur liste d’attente

Les images captées par les caméras, lors des Mondiaux ou des JO constituent la plus belle promotion de ce sport. «Après les Championnats du monde, nous observons une recrudescence des inscriptions», remarque Élisabeth Küng, entraîneur du CA Riviera et accessoirement maman d’une certaine Maude Mathys. Son collègue Christian Dössegger a lui aussi fait le même constat. «Nous avons surtout mesuré cette tendance après les Championnats d’Europe à Zurich. À tel point que nous avons dû mettre les plus jeunes sur une liste d’attente, à cause d’infrastructures et d’encadrement insuffisants. Le 400 m haies a notamment un joli succès depuis peu. Et ça, c’est assurément dû à l’effet Sprunger!» (24 heures)