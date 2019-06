Léna Mettraux se lance sur la route du Madison olympique

Elle n’a que 20 ans, mais elle dispose déjà d’un joli palmarès. Sur son CV, Léna Mettraux a inscrit un titre national juniors en contre-la-montre, un autre à VTT en 2016. Et elle vient de décrocher ce printemps une médaille de bronze à VTT chez les moins de 23 ans. «Un podium inespéré, raconte l’étudiante. Je n’avais disputé aucune épreuve cette saison dans cette discipline et je me suis rendue aux championnats de Suisse sans en attendre quoi que ce soit. À dire vrai, un top 5 me semblait inatteignable.» Mais Léna est imperturbable. Empêtrée dans les profondeurs du peloton, après un mauvais départ, elle tient bon. Sans s’affoler, elle revient sur ses adversaires, les dépasse les unes après les autres. «Au bout du 4e tour (sur 5), j’ai entendu le speaker annoncer que j’étais 4e à 35 secondes du podium. Il n’en a pas fallu davantage pour décupler ma motivation. Après un demi-tour déjà, j’ai dépassé mon adversaire directe et j’ai pu assurer la médaille.»

Les pneus gonflés à bloc

Ce podium décroché à Gränichen (Argovie) vient à point pour celle qui roule également sur route, pour le Team Andy Schleck, et sur piste. «Cette remontée au classement prouve que je suis en forme. Que le moteur est là. Il me manquait cette confirmation pour la confiance.» Avec ce résultat, Léna Mettraux la pistarde part aux Jeux européens de Minsk les pneus gonflés à bloc. Elle fait partie des dix Vaudois qualifiés pour cette compétition organisée par les comités olympiques européens. Il s’agit de la 2e édition, après celle de Bakou, il y a quatre ans.

Sur l’anneau biélorusse, la Challensoise, qui vise une qualification olympique pour Tokyo, disputera l’épreuve de Madison. «Ce sera avant tout une belle opportunité de se montrer et de prendre de l’expérience. C’est la première fois que je ferai partie de la délégation de Swiss Olympic. La première fois aussi que je découvrirai le village des athlètes. Ce sera un peu une répétition des JO, pour autant que je me qualifie en 2020.»

En plus de la piste, Léna Mettraux roule entre 10 000 et 12 000 km sur route. Un entraînement qu’elle concilie avec des études en sciences du sport à l’UNIL. Elle doit d’ailleurs passer des examens jeudi et vendredi, juste avant son départ pour Minsk, et en rattrapera d’autres, en août. D’ici là, elle disputera les championnats d’Europe sur piste à Gent, en juillet. La suite? «Je vais probablement mettre mes études entre parenthèses pendant une année, histoire de me consacrer entièrement à la qualification olympique qui se jouera d’octobre à février.» Pour l’instant, la Suisse pointe au 9e rang mondial, alors que seules les huit meilleures partiront au Japon. Mais l’équipe nationale dirigée par le Britannique Scott Bugden est encore jeune et ne cesse de progresser. La sélection suisse peut aussi compter sur l’expérience des pistards masculins, qui ont plus d’un boyau d’avance sur leurs homologues féminines. «Nous sommes toujours ensemble et en profitons pour leur poser des questions, confie Léna Mettraux. Parfois, ils nous donnent des conseils, nous corrigent. Leur passé nous est précieux.»

Pour le plaisir de rouler

Pour l’instant, la progression de Léna Mettraux a toujours été constante. Son truc? «Je ne me prends pas la tête. Je prends les choses comme elles viennent et ça fonctionne!» Quant à l’aventure olympique, elle l’aborde comme un objectif, mais pas comme un aboutissement. «Je ne fais pas tous ces efforts juste pour les Jeux. Mais avant tout parce que j’aime le vélo et que j’éprouve du plaisir à me rendre quotidiennement à l’entraînement.»

Il paraît que la passion est le moyen le plus direct d’atteindre son but.

(24 heures)