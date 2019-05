Les Lakers balbutient leur basket face à Union

Quinze ans que les Veveysans n’avaient plus goûté à la saveur des play-off au plus haut niveau. Après des années de reconstruction et de lente reconquête vers la LNA, les Riviera Lakers avaient enfin l’occasion vendredi de prouver que le basket suisse doit à nouveau compter sur eux. Mais la première marche était peut-être trop haute face à un adversaire qu’ils avaient pourtant dominé voilà deux semaines dans cette même salle de la Riveraine.

Meilleure équipe sur le papier, c’est bel et bien Union qui a pris le meilleur départ en appuyant immédiatement là où cela fait mal: dans la raquette. Abdel Kader Sylla, miraculeusement revenu de blessure pour ce premier match, ne s’est pas fait prier pour punir la défense poreuse qui s’opposait à lui. Riviera était prévenu. Si son adversaire peut faire jouer sa puissance, les Vaudois ont proposé tout l’inverse avec leur jeu rapide. Après vingt minutes, les Lakers émergeaient avec un petit point d’avance (40-41) sans qu’aucune des deux équipes soit parvenue à garder cinq points d’écart bien longtemps.

Face à des professionnels

Riviera y a cru dur comme fer jusqu’à l’entame des dix dernières minutes (63-59). C’est précisément le moment qu’ont choisi les locaux pour asséner le coup de grâce. Un terrible différentiel de 16-5 est venu punir les Veveysans. Neuchâtel n’a même pas eu besoin de sa tour de contrôle pour prendre celui du match face à des Vaudois qui déjouaient. «On leur laisse beaucoup trop de points faciles sur contre-attaque. Donnez le ballon sous le panier à un enfant de 10 ans, il le marquera aussi. C’est ce qu’on a fait, mais en face, il y a des professionnels», pestait Vladimir Ruzicic, coach des Lakers.

Des leaders à la peine, seulement 13 points pour le trio américain qui fait d’habitude des merveilles, et un score final (87-70) qui traduit de manière sévère un relâchement vaudois dans la dernière période. Cinq minutes qui coïncident avec la sortie de Badara Top sur blessure, cinq minutes qui se paient cash en play-off. (Le Matin)