Les coureurs se piquent au jeu, à la course des Taleines

Avec ses montées «casse-pattes», la Course des Taleines fait office de dernière préparation avant Morat-Fribourg. Située une semaine avant l’épreuve commémorative, la 31e édition permettra une nouvelle fois de découvrir la campagne du Jorat. L’événement qui doit son nom au sobriquet des habitants de Vulliens a la particularité de jouer la carte régionale.

Les participants recevront ainsi des produits du terroir (pomme du verger, yoghourt, bière de la Brasserie du Jorat, etc.). «Même la restauration suivra ce concept avec des frites maison faites avec des pommes de terre de Vulliens, des glaces artisanales et de la viande provenant du village», énumère Simon Chappuis, président du comité d’organisation. Une façon conviviale de faire participer toute une région à une manifestation qui attire de plus en plus d’adeptes. La barre des quelque 400 inscrits l’an dernier devrait être dépassée cette année, confirmant une courbe qui ne cesse de grimper depuis cinq ans.

En plus, cette épreuve familiale réserve des distances adaptées à tous. De 350 m pour les plus jeunes, à 10,6 km pour les plus aguerris. La solidarité sera également de la partie, puisqu’une récolte de matériel sportif (habits, chaussures, ballons, cônes, etc.) sera organisée en collaboration avec l’ONG Un seul but, impliquée en République démocratique du Congo et au Burundi. (24 heures)