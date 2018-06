Les dix raisons de la ruée vers les Rochers-de-Naye

C’est une épreuve à couper le souffle. Montreux - Les Rochers-de-Naye promet une nouvelle édition faste. Pour son 37e coup de pistolet, la course vaudoise devrait attirer un peloton record. La marque de 1150 inscrits de l’an dernier devrait même être dépassée, pour se rapprocher du maximum de participants autorisés à prendre le départ. Un nombre fixé à 1300, en raison de la configuration du parcours (passages parfois étroits) et de la cadence des trains pour le retour. Et dire qu’en 1993, l’épreuve était moribonde avec moins de 300 participants!

D’où vient le succès de cette course de montagne? Nous avons trouvé dix bonnes raisons qui expliquent le phénomène.

1. Un parcours atypique

«Quand vous passez par les Gorges du Chauderon, vos sens sont en éveil. Vous pouvez sentir l’ail des ours, ainsi que la fraîcheur de la rivière que vous entendez couler. L’endroit est exceptionnel», assure, un brin poète, Jean-Luc Terrettaz, nouveau président de l’épreuve. Le parcours compte des sections de ville, de forêt et de montagne. «Le cadre est idyllique. Les coureurs traversent des ponts, empruntent des escaliers, des passerelles en bois. Le terrain est très varié. Il y a du bitume, des chemins en terre battue, des sentiers d’alpage, des sols caillouteux et même des pavés. Ceux qui préfèrent courir dans les rhododendrons plutôt que dans les gaz d’échappement seront servis!» promet Jean-Marc Gallarotti, responsable de la communication.

2. Un panorama unique

La vue plongeante sur le Léman vaut à elle seule la peine de participer. «Le massif préalpin des Rochers-de-Naye est à Montreux ce que le Pain de sucre est à la baie de Rio de Janeiro», ose Jean-Marc Gallarotti dans un ouvrage dédié à cette course atypique. Le coup d’œil depuis le dernier raidillon de Sautodoz est sublime. L’arrivée avec une vue de 360 degrés sur les Alpes, les passages de Liboson, des Dentaux et son sentier de montagne sont autant d’atouts.

3. Une course pour tous

Marcheurs, adeptes du Nordic walking, coureurs et juniors: il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Les débutants peuvent même partir depuis Caux et s’attaquer à une demi-distance (9,5 km et 920 m de dénivelé). Que ceux qui détestent la compétition se rassurent: il n’y a pas de classement dans la catégorie walking/Nordic walking. Les marcheurs partiront de Montreux à 7 h 30, soit une heure trente avant les coureurs.

4. Un prix abordable

45 francs pour le parcours complet, 35 francs pour celui partant de Caux. Pour une course de montagne, Montreux - Les Rochers-de-Naye a un coût tout à fait correct. Les inscriptions tardives sont certes majorées de 10 francs depuis lundi dernier, mais le prix comprend le retour en train qui vaut à lui seul 35 francs. Des tarifs à prix préférentiels sont aussi prévus pour les accompagnants. Les inscriptions ne sont pas possibles sur place. Dernier délai sur Internet: samedi 30 juin.

5. Un test avant Sierre-Zinal

À un mois et demi de la «course des cinq 4000», Montreux - Les Rochers-de-Naye constitue un bel entraînement avant Sierre-Zinal. L’épreuve valaisanne affiche certes 2100 m de dénivelé positif pour une distance de 31 km. Mais les valeurs de la course vaudoise sont elles aussi intéressantes (1600 m de dénivelé pour 18,8 km). L’an passé, le Britannique Robbie Simpson avait franchi l’arrivée en 1 h 26.

6. Un T-shirt prisé

Le T-shirt technique de l’épreuve montreusienne se mérite. C’est peut-être aussi ce qui en fait la valeur. Un logo sympa, une coupe sportive: ce souvenir offert aux finishers est l’un des plus beaux des courses romandes.

7. Du cor et des marmottes

Un accordéoniste à Caux, du cor des Alpes à Sonchaux et les cloches des vaches rythmeront la course de dimanche. Outre le décor grandiose, les animations sont nombreuses jusqu’à l’arrivée, qui culmine à 2000 m d’altitude. Ultime récompense: les sept parcs à marmottes situés au sommet.

8. Pour la bonne cause

Les organisateurs reverseront un franc par participants à l’Association Zoé4life qui vient en aide aux enfants atteints du cancer et à leur famille. À l’inscription, les coureurs ont aussi la possibilité de faire un don.

9. Un plateau de choix

Vainqueur des deux dernières éditions, Robbie Simpson tentera le triplé. Mais attention à César Costa et à Saul Antonio Padua, recordman de victoires (4). Chez les dames, la tenante Maude Mathys sera absente, occupée à défendre son titre aux Européens de course de montagne. En revanche, les organisateurs annoncent la présence de Maya Chollet, qui revient de Pologne avec un 14e rang acquis lors des Mondiaux, longue distance. Laura Hrebec, Laurence Yerly, Theres Lebœuf et la Britannique Anna Lupton seront également au départ.

10. Le sourire des bénévoles

«La meilleure image que l’on puisse donner, c’est un sourire.» Francis Brülhart, créateur et désormais ancien président de la course sait mieux que personne quelle est la recette du succès. «Chaque année, nous essayons d’être meilleurs, dit-il. Nous voulons être à l’écoute des participants, notamment aux postes de ravitaillement. Ce sont les coureurs qui font notre pub, par le bouche-à-oreille. Soigner leur accueil est essentiel.» (24 heures)