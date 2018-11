Les joueurs du Star Forward crient fort leur ras-le-bol

La patience a des limites. Même au sein d’un groupe aussi soudé et habitué à lutter malgré un fort vent contraire que l’est celui du Star Forward depuis deux mois. Un ras-le-bol collectif qui a poussé les joueurs morgiens à envoyer un communiqué dont la cible est leur président, Stéphane Pasche. «Suite aux événements de ces deux derniers mois (problèmes d’effectif, blessures à répétition, entraîneur…), écrivent-ils, les joueurs ne font plus confiance à Stéphane Pasche. Pour ses mensonges à répétition, son manque de solidarité et d’empathie, ils ne désirent plus jouer tant qu’il sera président du Star Forward.»

Un véritable ultimatum que Stéphane Pasche n’a, une fois de plus, pas daigné commenter. «Je suis entièrement solidaire avec eux, soupire de son côté Christian Ponti, le coach intérimaire. Les joueurs tombent les uns après les autres (ndlr: le capitaine Yann-David Lahache a rejoint l’hôpital après avoir reçu un puck au visage mercredi). Tant physiquement que mentalement, ils sont au bout du rouleau. Contre Sierre, mercredi, nous n’avons d’ailleurs pu une nouvelle fois aligner que 13 joueurs de champ. Impossible de continuer dans ces conditions.»

Malgré les nombreux signaux alarmants lancés ces deux dernières semaines, aucun changement concret n’est intervenu pour venir en aide à un groupe qui donne l’impression de vivre sous perfusion. Les dix défaites consécutives – dont une en qualification de Coupe de Suisse face à une 1re ligue – ne sont que le reflet logique d’une équipe en inquiétante déliquescence. Alerté, le LHC devrait enfin jouer les médiateurs ce samedi matin. Pour calmer cette colère compréhensible et faire en sorte que le match contre Guin puisse avoir lieu. (nxp)