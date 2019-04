Les super-héros lausannois sont prêts à sortir les griffes

Depuis le début de la finale, des ondes surnaturelles se dégagent du vestiaire lausannois. Au sens propre. Les joueurs du LUC se sont surnommés les «X-Men», comme le groupe de superhéros mutants de la célèbre série Marvel.

«Chaque joueur s’est choisi un personnage, explique le capitaine, Adrien Prével, principal instigateur de ce jeu de rôle. Je suis Wolverine. C’est un type un peu nerveux qui sort ses griffes pour se battre. Ça me convient pas trop mal. Ces superhéros ont tous des pouvoirs, mais ils sont surtout meilleurs lorsqu’ils sont ensemble. C’est bête, mais ça donne un supplément d’âme à l’équipe.»

Même le coach joue le jeu

Jonas Kvalen a donc été rebaptisé «Cable». La force physique de ce dernier colle bien au puissant ailier norvégien. L’Allemand Björn Höhne incarne son compatriote «Magneto», tandis que le discret passeur alémanique Reto Pfund se fait désormais appeler «IceMan», «parce qu’il est toujours calme et cache bien ses émotions», précise Adrien Prével.

Depuis le début de la saison, le cri de guerre des joueurs a également été adapté à la série. «C’est quelque chose d’un peu enfantin, mais c’est précieux dans la vie d’un groupe», apprécie Karim Zerika. Le central, qui souffre de problèmes oculaires, a choisi d’incarner le «Cyclope». «Je me suis récemment fait opérer aux yeux avec un laser, explique-t-il sans perdre son sens de l’humour. Vu que ce héros en lance avec ses yeux, c’était tout trouvé. Quand je rate une passe à l’entraînement, je me fais un peu chambrer à cause de ce surnom.»

Sur le banc, l’entraîneur Max Giaccardi avait un rôle tout trouvé dans cette saga. «Je suis le Professeur Xavier, précise-t-il. C’est le maître des X-Men.» Durant cette finale, le Transalpin a poussé le mimétisme physique très loin. Le coach s’est retrouvé sur une chaise roulante à cause d’une lourde opération au genou. Ça tombe (presque) bien, puisque le Professeur chauve est justement paraplégique dans la série. «Je me suis rasé les cheveux pour avoir la même tête que lui», plaisante «Maxx». Ses joueurs se sont occupés du reste. Ils ont inscrit le fameux «X» sur sa chaise avec du scotch rouge, reprenant encore le motif sur les rayons de la chaise.

Un groupe enfin soudé

Au-delà de la blague, cette dérision collective permet surtout de resserrer les liens dans l’équipe. «On avait déjà quelque chose de similaire l’année dernière, se souvient Karim Zerika. Nous étions les «Avengers», une autre équipe de superhéros. Sur le banc, on avait emporté des figurines des personnages et on les touchait avant de rentrer sur le terrain.» Une superstition qui a porté ses fruits, puisque les Lausannois avaient décroché un 8e titre national, après dix ans d’attente. «Cela faisait partie de la recette gagnante», avance le passeur Sébastien Chevallier qui a rejoint l’équipe cet été. De son propre aveu, le Genevois n’est pas un grand amateur de superhéros. Il a besoin de quelques minutes pour retrouver le nom de son personnage: «Je suis Spitfire. Il met le feu ça me correspond assez bien. Au fur et à mesure de la saison, cela nous a soudés. On s’est un peu pris au jeu.»

Une alchimie qui a été difficile à trouver cette année pour les tenants du titre. «Nous avons eu plus de peine à trouver cette stabilité depuis la reprise, reconnaît Karim Zerika. La retraite de notre capitaine Julien Carrel a été compliquée à combler. Il y a aussi eu le départ du Canadien Del Bianco, qui mettait toujours une bonne ambiance dans le groupe.»

Une idée derrière la tête

L’entraîneur Giaccardi partage l’analyse son joueur. «Ce processus de cohésion a pris plus de temps, poursuit l’Italien. Il y a aussi plusieurs forts caractères dans le groupe. Il s’agit de trouver la formule où tout le monde se sente à sa place.»

Il suffit désormais d’une victoire au LUC pour s’offrir la peau des monstres d’Amriswil. «Ce n’est pas un hasard si on joue notre meilleur volley dans cette finale, résume Prével. On avait bien préparé notre coup.»

(nxp)