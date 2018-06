Les terrains de la Tuilière font déjà des heureux

Après moins de deux ans de travaux, le centre sportif de la Tuilière a été officiellement inauguré, vendredi. Sur le coup de 18h45, Thomas Bach, président du CIO, Grégoire Junod, syndic de Lausanne, et Oscar Tosato, municipal des Sports, ont uni leurs forces et leurs sourires pour couper le fameux ruban.

Une courte et joyeuse cérémonie à laquelle de nombreux curieux et quelque 300 invités ont participé. Parmi lesquels figuraient, bien entendu, Joe Mirante (Team Vaud), Michel Roulier (ES Malley), David Clément (Concordia) et Laurent Becker (Racing), les présidents des quatre principaux utilisateurs d’un centre sportif qui comprend neuf terrains d’entraînement – trois en gazon hybride de la dernière génération et six en synthétique – 42 vestiaires ainsi que des salles en tous genres.

Un complexe de 130'000 m2, dont le coût final est estimé à 55 millions environ, qui accueille depuis février les quelque 1100 footballeurs – dont 850 juniors – du Team Vaud, de l’ES Malley, de Concordia et du Racing. «C’est que du bonheur, s’extasient d’une même voix les quatre présidents concernés. La différence est énorme avec nos anciennes installations. À la Tuilière, nous bénéficions de conditions de travail parfaites et le fait de partager ces lieux avec des clubs avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations est très sympathique.»

Pas le moindre souci Sur place depuis plus quatre mois, le Team Vaud et les trois clubs lausannois peinent à trouver un défaut à ce centre. «Nos «unes» sont a priori appelées à évoluer sur le petit stade, en gazon synthétique, souffle Laurent Becker. Un changement que les joueurs, habitués au gazon naturel, ont mis un peu de temps à maîtriser. Mais il s’agit d’un simple détail.» L’autre très léger désagrément sort de la bouche de Michel Roulier. «À la Blécherette, sourit le président de l’ES Malley, il faisait froid l’hiver. À la Tuilière il fait très froid.»

La pleine satisfaction est identique du côté des autorités lausannoises. «Autant je me suis fait du souci pour la construction du stade de la Tuilière, pour le complexe de Malley et pour l’enceinte d’athlétisme, se souvient Patrice Iseli, responsable des Sports de la Ville, autant tout s’est déroulé sans le moindre accroc pour ce centre sportif. Dès 2006 et la naissance du projet Métamorphose, il a été clair que les terrains sis à la Blécherette seraient déplacés à la Tuilière pour laisser place à un écoquartier. Depuis la pose de la première pierre, il y a un peu moins de deux ans, la seule petite difficulté a été de concevoir ces terrains sur une surface en pente en déplaçant le moins de terre possible. Raison pour laquelle ils ne sont pas tous à la même altitude. Ensuite, nous avons su porter un soin particulier à l’aspect écologique, ce qui est loin d’être un détail négligeable.»

Impliqué dans ce projet depuis sa genèse, il y a douze ans – d’abord avec l’ES Malley puis en tant que président du Team Vaud – Joe Mirante insiste sur la grande qualité de cette réalisation. «Ce centre sportif a mis du temps avant de se concrétiser mais, à mes yeux, il est tout simplement parfait. Je suis très reconnaissant à la Municipalité d’avoir satisfait le 100% de nos différentes requêtes pour un résultat final qui ne peut que nous combler.» D’autant plus remarquable que les interlocuteurs ont parfois changé depuis 2006 (nxp)