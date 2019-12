Les travailleurs de l’ombre sont prêts à tout pour briller

De la Nouvelle-Zélande au Canada en passant par le Grand Nord suédois, Marc Rochat et Tanguy Nef auront couvert une grande partie du globe à eux deux d’ici à Noël. Les skieurs lémaniques avalent les kilomètres depuis le début de la saison, à la recherche effrénée de résultats probants. «Ce programme chargé me convient bien, résume le Vaudois Rochat. Vu mon style de ski non conventionnel, cela m'aide de faire des centaines de kilomètres pour disputer des courses en Pologne ou à l'autre bout du continent.»

Après le week-end de Coupe du monde à Val d’Isère, le Genevois Nef prendra ses distances, au propre comme au figuré, avec l’élite du cirque blanc. Il mettra le cap sur Nakiska, station canadienne située à une heure de route de Calgary. «L’Amérique du Nord, c’est un peu la maison pour moi, rappelle-t-il. Ayant étudié aux États-Unis, c’est là-bas que j’y ai fait mes gammes. Je me souviens très bien: il y a exactement trois ans je prenais mon premier départ au Canada. J’avais le dossard numéro 67.»

Depuis, le skieur de 23ans a progressé à grands pas. Il fait aujourd’hui partie intégrante de l’équipe suisse de slalom. Mais c’est en géant que l’étudiant de l’Université de Dartmouth, dans le New Hampshire, doit encore progresser. «Je dois améliorer mon approche mentale d'une course. Savoir doser mon agressivité. En Coupe du monde, tu n'as pas le droit de te rater. C'est la performance qui compte avant tout. Tandis qu'à l'échelon inférieur on peut se permettre de tester des trucs. Pour nous, c'est un terrain de jeu idéal.»

Samedi, les meilleurs slalomeurs du monde croiseront le fer à Val d’Isère. Les stars de l’équipe suisse, à l’instar de Daniel Yule, prendront ainsi leur deuxième départ de la saison seulement dans la discipline. Ils sont sevrés de course depuis Levi, fin novembre. «C’est vrai que cette attente n’est pas facile à vivre, reconnaît le Valaisan, qui était monté sur le podium en Finlande. J’ai hâte de retrouver la compétition.»

Un géant en Australie

Marc Rochat disputera, lui, sa quinzième course de la saison. «Ah bon? J’ai arrêté de compter», plaisante le principal intéressé derrière une moustache sortie tout droit des années 1980. Le Lausannois a terminé l’été par une tournée en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), avant d’enchaîner les manches dans les pays nordiques.

«Le slalom, c’est un sport compliqué. Ce n'est pas toujours très drôle. Il y a plus de moments difficiles que de bons moments»

Mais qu’est-ce qui pousse un jeune homme de 27 ans à constamment slalomer entre des piquets en plastique, souvent dans un anonymat certain à l’autre bout du monde? «C’est une question que je me pose régulièrement, répond du tac au tac Marc Rochat avec franchise. Le slalom, c’est un sport compliqué. Ce n'est pas toujours très drôle. Il y a plus de moments difficiles que de bons moments.»

Le skieur romand ne cache plus sa frustration ? «Je suis le champion du monde des temps intermédiaires». La saison dernière, il n’a terminé qu’un seul de ses dix slaloms en Coupe du monde (26e à Kranjska Gora). «La limite entre le succès et l’échec est tellement fine dans le haut niveau, poursuit-il. À l’entraînement, je parviens à régater avec les plus rapides, dans ce qui est actuellement la meilleure équipe du monde. Mais en compétition le ski est un autre sport.»

Marc Rochat ? qui avait décroché un 6e rang en Slovénie en 2018 ? ne compte pas lâcher l’affaire pour autant. «Je peux me battre avec les meilleurs de la planète, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me pousse à tous ces sacrifices.»

Tanguy Nef et Marc Rochat espèrent ainsi se glisser parmi les 30 plus rapides ce samedi. Un classement qui leur permettrait d’engranger de précieux points FIS. «J'essaie de ne pas trop me focaliser sur ce classement, relativise le Genevois, qui a passé le cut à cinq reprises en Coupe du monde. Je veux surtout me concentrer sur mon ski, et réussir à m'exprimer.»

Des Suisses ambitieux

En plus des deux spécialistes lémaniques, le clan suisse aura de sérieux atouts à faire valoir. Daniel Yule, Ramon Zenhäusern et Loïc Meillard pourront tous prétendre à une place sur le podium en Savoie. «Personne ne prend le départ pour terminer deuxième, martèle avec ambition le premier nommé. Quand je peux skier à mon meilleur niveau, j’ai le potentiel pour viser la victoire.»

Au programme samedi, les techniciens défieront la mythique face de Bellevarde à Val d’Isère. Enfin, seulement si la tempête qui a balayé les Alpes françaises se calme quelque peu. Vendredi, l’impressionnant mur blanc était enfoui sous les bourrasques de neige.