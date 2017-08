Marc Gottofrey: «La Fête d’Unspunnen est plus difficile qu’une fédérale»

Devant son domicile challensois, Marc Gottofrey vient de garer sa Skoda bleue. Sur l’aile de l’Octavia, figure son nom accompagné d’un drapeau suisse et de la mention «Schwinger-Team» (équipe de lutte). «C’est mon sponsor qui me l’a fournie. Ma seule obligation: me rendre aux fêtes de lutte avec.» Face à notre étonnement de voir un lutteur romand sponsorisé, l’apprenti agriculteur de 22 ans nous éclaire. «Schenker Storen a sélectionné 13 ambassadeurs dans tout le pays. Outre la voiture, cette entreprise, qui adore notre sport, fournit casquette, gourde, veste, pull, ceinture, chaussettes, polo, short, bonnet et même un sèche-cheveux. En plus, chaque année, nous sommes invités à Davos pour assister à la Coupe Spengler, puisque Schenker Storen est partenaire du tournoi.»

Pour faire partie de ces 13 heureux lutteurs, Marc Gottofrey a dû répondre à certains critères: avoir moins de 25 ans, ne pas être sponsorisé, obtenir de bons résultats et être couronné. Dans ce domaine, «Gott», comme on le surnomme, est servi, puisque depuis sa première couronne décrochée il y a cinq ans à Marly, il en a épinglé 19 sur le mur de sa chambre. «Ce sport m’a permis de sillonner la Suisse, de découvrir des endroits où je n’avais jamais mis les pieds. J’ai pu voir les Grisons, la Suisse centrale.»

Dans cette famille de trois garçons et d’une fille, ce solide gaillard n’est pas le seul à apprécier la lutte. «Mes parents me suivent de près. Mon père l’a pratiquée dans sa jeunesse, tout comme mon frère aîné.» Quant à Luc, âgé de 20 ans, il suit les traces de Marc. Il a d’ailleurs remporté sa première couronne, cette année, lors de la «cantonale» fribourgeoise.

Yodel et hornuss

Les excellents résultats de Marc lui ont ouvert les portes de la Fête d’Unspunnen qui se déroulera du 26 août au 3 septembre. Cet événement, qui n’a lieu que tous les six ans, vaut son pesant de schabziger. Outre le tournoi de lutte (dimanche) et le fameux lancer de la pierre éponyme de 83,5 kg, un festival de musique avec yodel et de danse folklorique a lieu à Interlaken. Sans oublier un cortège célébrant les 26 cantons. Pour compléter le tout, tir, hornuss, cor des Alpes et lancer de drapeau figurent au programme. Les 15 000 billets mis en vente se sont vendus en un temps record.

«Honnêtement, je ne sais pas à quoi m’attendre lors de cet événement, explique Marc Gottofrey. Pour moi, c’est un peu un plongeon dans l’inconnu, vu que ce sera ma première participation. Je suis super-fier d’y aller et je vais tout donner pour faire bonne figure. Cette Fête, qui ne décerne aucune couronne, est emblématique et encore plus difficile qu’une fédérale car il n’y a que 100 lutteurs sélectionnés. Il n’y a que les meilleurs. Or, il y en avait par exemple 250 l’an passé à Estavayer. A la fédérale, on compte 27 Romands, alors qu’à Unspunnen, il y en a 10 seulement.» Parmi ces 10, 5 sont Vaudois. Le lutteur d’Echallens sera accompagné de Steve Duplan (Aigle), Stéphane Haenni (Mézières), Michael Matthey (Gingins) et Pascal Piemontesi (Eclépens). Ivan Mollet (Ollon) est pour sa part remplaçant. «Nous formons une bonne équipe et comme nous serons sur place samedi déjà, nous pourrons profiter de l’ambiance de cette fête.»

Du haut de ses 183 cm pour 90 kg, Marc Gottofrey ne se donne pas d’objectif à Interlaken. Si ce n’est de donner le meilleur. «Je n’apprécie pas les sports collectifs car le résultat ne dépend pas que de soi. Et comme je n’aime pas perdre, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même si je ne gagne pas à la lutte.» Cette discipline correspond d’ailleurs parfaitement à son tempérament. «C’est un sport de contact, dans lequel il y a beaucoup de fair-play. Les mauvais coups sont involontaires. Celui qui gagne essuie le dos du perdant et même si l’on est adversaires sur le rond de sciure, ça ne nous empêche pas d’aller boire un verre ensemble à la fin de la journée.»

Etre lutteur aide-t-il à faire des rencontres? «Honnêtement, je pense qu’il vaut mieux être footballeur pour attirer les filles. En revanche, en soirée, ça aide. Les gens ne viennent pas trop nous chatouiller quand ils savent quel sport nous pratiquons.»

Dingue de moutons

Passionné par les bêtes – il possède une trentaine de moutons qu’il adore, «c’est mon dada» –, l’ancien boucher vient de commencer un apprentissage d’agriculteur à Goumoens-la-Ville. Un jour peut-être, il reprendra l’exploitation de son père qui élève quelque 80 bovins. Mais en attendant, il compte bien briller lors des grands rendez-vous de lutte suisse. A commencer par la Fête d’Unspunnen. (24 heures)