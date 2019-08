Mardi Promo

Yverdon impressionne

Le grandissime favori à la promotion en Challenge League a asséné un gros coup au moral de ses principaux contradicteurs, samedi. Alors que d’aucuns redoutaient un contrecoup psychologique après la cruelle et injuste élimination en Coupe de Suisse face à Xamax, Yverdon a su répondre avec l’autorité et la maîtrise d’un champion sur la difficile pelouse synthétique bâloise des Black Stars (0-4). «Cette large victoire contre un adversaire que l’on imaginait comme un prétendant aux premières places montre combien le groupe est non seulement de qualité mais aussi très soudé et solidaire, se réjouit Serge Duperret. L’élimination contre Xamax a certes suscité une déception mais aucune frustration.» Le premier but de l’attaquant grec Christos Aravidis est l’autre sujet de satisfaction d’une équipe qui a les moyens de prendre le large, cette semaine, avec deux rencontres à domicile face à Köniz puis Zurich M21.

Un bon point pour Nyon

Après avoir subi trois revers de suite, le plus important était d’arrêter cette série noire pour Stade Nyonnais. Opération réussie pour l’équipe de Ricardo Pereira, qui a ramené un bon nul de Zurich qui lui permet de garder deux longueurs d’avance sur une place de relégable.

Trois à la suite pour Bavois

Parti doucement, le FC Bavois a changé de rythme depuis une semaine. Match de Coupe compris, l’équipe de Bekim Uka a remporté trois matches en sept jours. Dont un succès révélateur à Münsingen juste après avoir réalisé une solide performance face à Carouge mercredi. «Contre des adversaires comme Münsingen, précise Jean-Michel Viquerat, il est capital d’être capable de relever le défi physique qu’ils imposent, surtout sur leur synthétique. Puis de marquer en premier. Deux choses que nous avons su très bien faire.» Deux victoires successives qui propulsent désormais Bavois au 4e rang. «Malgré ce bon départ, conclut le président bavoisan, je continue de penser que cette saison va être compliquée pour nous.»

La fête au stade des Peupliers

Le mardi 3 septembre, le FC Bavois aura le plaisir d’accueillir le Lausanne-Sport dès 19 heures. Un match amical qui devrait attirer pas mal de monde au stade des Peupliers et permettre à Adrian Alvarez, le meilleur buteur de PL avec quatre réussites déjà, de se mesurer à des défenseurs de calibre supérieur