Maude Mathys a savouré son deuxième titre européen

«En franchissant la ligne d’arrivée, ma première pensée a été: «Yes, je l’ai fait». Je me suis dit que toutes les heures d’entraînements et les sacrifices consentis avaient finalement payé.» Au bout du fil, Maude Mathys est heureuse d’avoir réussi un incroyable doublé. En attendant sa valise à l’aéroport, l’athlète d’Ollon raconte tout son bonheur. Celui d’avoir vaincu la pression. Car dimanche, à Skopje, la championne d’Europe en titre était attendue au tournant. «Je dirais que la victoire de l’an passé m’a apporté plus de satisfactions, car il s’agissait de mon premier podium dans un rendez-vous majeur. Mais c’est vrai que cette année, j’ai dû composer avec ce statut de favorite.»

La pression s’est dissipée dès le coup de pistolet du starter. La Vaudoise a pris les devants pour compter 1’50” d’avance après le premier des deux tours. «J’ai vu que personne ne suivait derrière. Alors, j’ai foncé.» Maude Mathys a fini en trombe, avec un chrono de 52’32” et un écart de 4’11” sur sa dauphine. «Comme je savais que j’avais de l’avance, j’ai pu savourer les derniers mètres», commente-t-elle.

Ce deuxième titre d’affilée aux Européens de course de montagne n’engendrera pas de retombées financières extraordinaires. «On ne gagne rien, précise la Boyarde de 31 ans. Juste une médaille. En termes de reconnaissance, en revanche, l’impact est palpable. On me qualifie de championne d’Europe dans les médias. Et ça fait plaisir.» Professionnelle depuis le début de l’année, Maude Mathys estime que ce nouveau statut n’a rien changé pour elle. «Je dois juste poster plus de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, en gardant les logos de mes partenaires bien visibles.»

Le prochain objectif de la Vaudoise sera Sierre-Zinal. Avec une envie: gagner. Et si possible en battant le record de l’épreuve (2 h 54’). Décidément, plus rien n’arrête Maude Mathys. (24 heures)