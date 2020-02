Maude Mathys sera-t-elle repêchée pour les Jeux?

Maude Mathys n’avait jamais couru un marathon aussi vite. À Séville, l’athlète d’Ollon a suivi un train d’enfer, à la recherche des minimas olympiques. «Le matin de la course, j’ai ressenti une douleur à une cuisse. Je n’avais pas trop envie de souffrir», explique-t-elle pourtant.

Mais on connaît son tempérament de battante. En course, Maude Mathys a fait du Maude Mathys. La recordwoman de Sierre-Zinal a carburé dès le départ. «Je suis partie sur un tempo un peu plus rapide que prévu, raconte-t-elle. Je visais 2h30’30’’ car je savais que la limite olympique (2h29’30’’) était trop rapide pour moi.»

Parfois le destin vous donne un petit coup de pouce. Sur le parcours ibérique, la Vaudoise a pu suivre les lièvres de 2h29. «C’est arrivé au 10e ou au 11e km, poursuit la maman de 33 ans. Je me suis dit que j’allais plus vite que prévu. Mais comme j’étais à l’aise, j’ai continué jusqu’au 25e km. J’ai alors senti que mes jambes devenaient lourdes. Je me suis retrouvée seule et à partir du 30e km, c’est devenu vraiment dur. J’ai un peu lâché mentalement. Je n’en pouvais plus et j’avais mal partout. Mon rythme a alors baissé, mais pas tant que ça. Sur la fin, j’ai croché et j’ai couru mes deux derniers kilomètres à un rythme de 3’28.»

«Sur la fin, j’ai croché et j’ai couru mes deux derniers kilomètres à un rythme de 3’28» Maude Mathys, marathonienne

Pas mal pour quelqu’un qui ne se sentait pas en grande forme avant le départ! Sur la fin, la Boyarde est allée chercher un excellent chrono. «J’ai tout donné. Je suis super contente du résultat. 2h30’42’’ est mon nouveau temps de référence. Même s’il manque 1’12, j’espère que je serai repêchée via la qualification au world ranking.»

Swiss Olympic pourrait aussi faire preuve de clémence et fermer les yeux sur les quelques secondes en trop. Une participation de Maude Mathys aux prochains JO n’aurait rien de scandaleux. Au contraire. Avec son caractère de championne, on sait qu’elle saurait comment remercier les dirigeants suisses: en donnant tout sur le bitume tokyoïte, le 9 août prochain.

Quant à la sélection définitive de Swiss Olympic, elle devrait tomber le 2 juin. En attendant, Maude Mathys aura le temps de récupérer de son effort andalou. «Je reste à Séville jusqu’à mardi avec mon mari, raconte-t-elle. Je profite de ce voyage et récupère en marchant un peu et en mangeant des glaces!» Une sorte de cryothérapie de l’intérieur? La méthode semble plus qu’intéressante.