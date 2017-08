Maxime Fluri monte sur le podium

Le Triathlon de Lausanne a souri à Maxime Fluri. Devant son public, le Vaudois de 18 ans a égalé sa meilleure performance en Coupe d'Europe en montant sur la 3e marche du podium. Le gymnasien n'a été devancé que par le Britannique Ben Djikstra et le Portugais Vasco Vilaça. «Je ne m'y attendais pas du tout, raconte l'Aiglon. Il y avait un tel niveau au départ de cette épreuve! Avant cette course, je visais un top 10. Cette 3e place me ravit.»

La rage au ventre

Ce podium n'est pas une première pour le membre du Team ATLET. La saison dernière, il avait réussi pareil exploit en République tchèque. Mais la concurrence était alors moins rude. Déjà sacré champion de Suisse il y a deux semaines à Nyon, Maxime Fluri démontre une fois de plus qu'il tient une forme éclatante. «C'est vrai et le fait de courir en Suisse m'a encore plus motivé. J'avais une sacrée rage. J'avais envie de me faire plaisir. En plus, le parcours passait devant mon gymnase. J'ai particulièrement apprécié l'arrivée avec tout ce monde venu pour m'encourager. C'était juste magnifique.»

Séchaud et Schär dans le top 30

Les autres Vaudois terminent un peu plus loin. Ludovic Séchaud est 29e. «J'ai battu des athlètes qui étaient d'habitude devant moi. Je suis super content de ce que j'ai réalisé, raconte le prometteur espoir de Bussigny. Me retrouver à la maison pour une Coupe d'Europe est particulièrement motivant. Plus jeune, je suis toujours venu au Triathlon de Lausanne. En plus, il m'arrive de m'entraîner sur ce parcours. Le plaisir est donc total.» Loïc Prince 39e (Givrins) a devancé un Thibaud Decurnex (54e) qui a connu quelques soucis. «J'étais dans le coup en natation, explique le triathlète de Commugny. A vélo, je me retrouve dans le 2e groupe et au moment où nous allions rejoindre les premiers, quelqu'un est tombé devant moi. J'ai dû poser le pied au sol et je n'ai jamais pu retrouver mon groupe. J'ai fait presque un tour tout seul. En course à pied, j'étais également isolé durant les 5 km. Malgré cela, j'étais heureux de disputer cette manche ici.»

«Bizarre d'être à Lausanne»

Chez les filles, la benjamine de l'équipe de Suisse, Cathia Schär (Mézières) a réussi un bon 28e rang. «Je cours sur de nouvelles distances depuis cette saison et c'est la première année que je me retrouve sur des épreuves internationales. Je suis satisfaite de ma course, mais ça fait bizarre de me retrouver à Lausanne. Je n'ai pas l'impression de disputer une Coupe d'Europe.»

(24 heures)