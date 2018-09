Mehdi Amhand, numéro un et relégué en cadres C

La Suisse devra-t-elle se passer de son meilleur atout aux Jeux olympiques de Tokyo? Ce serait un étrange paradoxe.

Ce week-end, le Veveysan Mehdi Amhand a remporté sa 12e couronne de champion de Suisse, toutes catégories confondues. À Wattwil, le Vaudois de 25 ans est venu à bout de coriaces adversaires. Notamment un Américain, médaillé international qui étudie à Genève, et un ancien membre de l’équipe nationale d’Iran, également en Suisse pour ses études. «Obtenir ce 12e titre est une grande fierté», commente Mehdi Amhand, qui a reçu le titre de meilleur combattant du tournoi.

Le secret du numéro un suisse? «Je m’entraîne d’arrache-pied tous les jours. Je travaille la condition physique à raison de 10 km quotidiens à jeun, j’exerce la souplesse et je surveille mon alimentation, en pesant tous mes repas», énumère celui qui ne doit pas dépasser 63 kg à la pesée. L’après-midi, il se soumet à une séance individuelle et le soir à un entraînement axé sur le combat, avec ses coéquipiers du club de la Riviera. La vie de Mehdi Amhand est monacale. Le Veveysan se fait un honneur d’être un modèle pour les jeunes de son club. Il a lancé sa ligne de vêtements et sa popularité est telle qu’il cumule plus de 44'000 suiveurs sur Instagram.

Tout semble rouler pour ce stakhanoviste. Jusqu’à ce qu’il parle des Jeux olympiques. «À l’heure actuelle, il s’agit plus d’un rêve que d’un objectif, déplore-t-il. Malgré mon expérience et mes bons résultats, je me retrouve relégué dans les cadres C. Une hiérarchie étrange, puisque les athlètes du cadre A ne sont pas montés sur le podium des championnats de Suisse. D’ailleurs, aucun n’a le niveau pour passer un premier tour dans un grand tournoi à l’étranger.»

Le taekwondo suisse marche-t-il sur la tête? «Un nouvel entraîneur national venu d’Allemagne a été engagé à 50%. Les athlètes doivent s’entraîner une fois par mois en Suisse alémanique. J’y suis allé, mais c’est une perte de temps. Cette façon de faire n’est pas compatible avec le haut niveau. En club, nous sommes à jour avec les méthodes internationales, ce qui n’est pas le cas en équipe de Suisse.» Pour avoir manifesté son désaccord, Mehdi Amhand est puni. C’est un peu comme si en ski on renvoyait Lara Gut en cadres C sous prétexte qu’elle s’entraîne dans une structure privée.

Pour rejoindre les JO, Mehdi Amhand devra passer par un tournoi qualificatif en 2019. «Je ne suis même pas sûr d’être sélectionné, regrette le numéro un suisse. Je ne le saurai qu’à la dernière minute, ce qui ne permet pas de se préparer de la meilleure façon.» (24 heures)