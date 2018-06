Mies célèbre le bel essor du basket 3x3

Le basket 3x3 est de retour dans le canton de Vaud, à l’occasion de la 2e des six étapes du Swiss Tour 2018. Samedi et dimanche à Mies, au siège de la Fédération internationale (FIBA), douze équipes masculines vont célébrer cette discipline en plein essor. «Le niveau augmente et nous avons beaucoup de projets pour 2019, une année importante pour la qualification olympique», explique Sébastien Clivaz, responsable du développement du 3x3 à Swiss Basket. Inclus désormais dans le programme des JO, ce «nouveau sport» fera son apparition à Tokyo, en 2020.

Il s’agit de la 4e édition du Swiss Tour, appelé à grandir dès l’an prochain. «Nous avons effectivement pour objectif de rallonger la saison et de porter le nombre d’étapes à neuf», indique Sébastien Clivaz. En parallèle, une compétition féminine devrait voir le jour. «Il a fallu du temps pour crédibiliser le 3x3. Mais l’intérêt est toujours plus important, chez les joueurs mais aussi chez les partenaires qui nous soutiennent.» À Mies, à côté du tournoi officiel, la manifestation sera ouverte à d’autres catégories. Au total, quelque 130 équipes sont attendues.

Cette discipline permet déjà aux meilleurs joueurs d’entrevoir une spécialisation, comme ce fut le cas du beachvolley par rapport au volley en salle ces dernières années. «On va sans doute y arriver, admet Sébastien Clivaz. Il y a toujours plus d’argent sur le World Tour et les joueurs sentent cette ouverture. Ils commencent à s’entraîner de façon spécifique. À l’avenir, en Suisse, on pourrait ainsi imaginer une équipe qui jouerait en 2e division indoor, le mercredi par exemple, de façon que nos meilleurs joueurs puissent voyager à l’étranger en fin de semaine pour le 3x3.» La formation de Lausanne sera d’ailleurs ce week-end en Chine. «Avec le 3x3, la Suisse peut regarder toutes les nations dans les yeux. Ce qui est plutôt nouveau pour notre basket.»

Vaud est appelé à jouer un rôle en vue dans le développement du 3x3. Payerne est sur les rangs pour accueillir une étape du Swiss Tour 2019, alors qu’un Centre de performance va voir le jour à Aigle courant 2019, avec trois terrains en intérieur et deux en extérieur. «Le 3x3 nous permet de montrer au public du basket au centre des villes. C’est un réel avantage en termes de promotion.» Le World Tour fera à nouveau escale à Lausanne en août (24-25).

En attendant, cap sur la Maison du basket pour un rendez-vous festif sur les huit terrains prévus. Ce sera ensuite au tour de Vevey (7 juillet), avant une finale à Baden (18 août), où l’équipe victorieuse obtiendra un sésame pour une étape du World Tour (Debrecen). (24 heures)