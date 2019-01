«On allume toujours une bougie quand Marco est en course»

Dans le salon, huit boules de cristal trônent fièrement au sommet d’un vaisselier. Deux grandes, récompensant la lauréate du général de la Coupe du monde et six plus petites décernées à la dominatrice des classements du slalom, du géant et du combiné.

Erika Reymond-Hess et son mari, Jacques Reymond, ne prêtent plus vraiment attention à ces trophées. Car cela fait plus de trente ans que la championne aux six médailles d’or mondiales a quitté le ski professionnel. Pour ceux qui n’ont pas connu cette époque, Erika Hess incarnait le succès, le talent et une aisance à se faufiler entre les piquets. C’était aussi un sourire que l’on retrouve aussi radieux, chez elle à Saint-Légier, trente-deux ans après le triomphe des Mondiaux de Crans-Montana.

«Le ski est devenu de la Formule 1»

Dans le salon des Reymond, la télé est allumée. Marco, le cadet de la famille, dispute le géant de Coupe d’Europe à Courchevel, que la chaîne 8 Mont-Blanc retransmet en direct. Sur la table de la salle à manger, on observe une lueur. «On allume toujours une bougie quand Marco (24 ans) est en course. Elle est aussi là pour nos deux autres garçons, Nicolas (28 ans) qui est menuisier-ébéniste et freerider et Fabian (30 ans), pilote d’hélicoptère. C’est un rite que l’on a, une croyance pour que tout se passe bien», raconte celle qui restera toujours la «Princesse du ski suisse».

Sur l’écran du téléviseur LG, Marco s’élance. «Je ressens toujours du stress quand il est en course, avoue la médaillée olympique. Généralement, je ne dis plus rien. C’est la maman qui vit l’instant, mais aussi l’ancienne skieuse. Je ne peux pas m’empêcher de voir si la technique est en place. On sait que Marco a du potentiel et qu’il peut aller vite. Mais reproduire sur deux manches ce qu’il réalise à l’entraînement est compliqué. Le niveau des hommes est si élevé.» À ses côtés, son mari, qui a longtemps été entraîneur national, abonde. «Aujourd’hui, le ski est devenu de la Formule 1, image Jacques Reymond. Le matériel, la technique, le physique, le mental: tout doit être optimal si on veut faire sa place dans le milieu. Marco est un talent comparable aux Yule et Meillard. Seulement, une hernie discale mal gérée lui a fait perdre deux précieuses années.»

«Jamais nous ne lui avons mis la pression. Nous relativisons toujours la situation. Nous savons qu’en sport il y a plus de déceptions que de satisfactions»

Ainsi, le skieur, qui a fait ses débuts en Coupe du monde à Alta Badia cette saison, ne fait pas partie des cadres de Swiss-Ski. Il s’entraîne dans sa propre structure. Patrick Flaction, coach physique de Lara Gut-Behrami, a rejoint son entourage depuis deux ans. Faute de pouvoir s’offrir un serviceman, le cadet de la famille Reymond s’occupe lui-même de ses skis. Idem pour les transports.

Relativiser la situation

«La différence entre lui et moi, c’est que je suis entrée dans les cadres nationaux très jeune, reprend Erika Hess. J’ai fêté mes débuts en Coupe du monde à 15 ans. Pour moi, tout est allé très vite.»

Pour Marco, faire sa place dans le cirque blanc est plus compliqué. Surtout quand on est le «fils de» et que sa maman a remporté 31 victoires en Coupe du monde et est montée 76 fois sur le podium. «On ne peut pas changer la situation, explique la slalomeuse de 56 ans. Je suis sa maman, j’ai gagné des boules de cristal. Mais ce n’est pas le seul dans ce cas. Il a vécu dans ce milieu depuis qu’il est né. C’est lui qui a choisi cette voie, car il aime le ski. Jamais nous ne lui avons mis la pression. Nous relativisons toujours la situation. Nous savons qu’en sport il y a plus de déceptions que de satisfactions. Marco sait qu’on est là pour l’aider. On ne l’oblige pas à réussir. D’ailleurs, lorsqu’il est à la maison, nos conversations ne tournent pas qu’autour du ski. On parle aussi d’autres sujets comme la nature ou la cuisine.»

À la télé, Marco termine au 23e rang final, après avoir perdu une dizaine de places durant la seconde manche. «Après une course, on ne lui parle jamais à chaud, précise le papa. On essaie de garder nos émotions dans les mauvais comme dans les bons moments. À nos yeux, le ski doit avant tout être une école de vie.» (24 heures)