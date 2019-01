Oumoussa gaffe et c’est Fluri qui enlève le titre

Zouhair Oumoussa pensait bien être sacré champion vaudois, samedi, au moment de franchir l’arrivée du Cross de Lausanne. Mais le double vainqueur de l’épreuve qui attribuait les titres cantonaux a dû déchanter. Il a été disqualifié pour une raison aussi simple que bête: il n’a pas porté son dossard. Un oubli rare dans le milieu que le Lausannois a pu expliquer, à l’issue de la course. «Je suis allé aux toilettes en enfilant ma combinaison, mais en laissant mon dossard avec le reste de mes affaires. Comme après mon passage aux WC, il restait peu de temps jusqu’au coup de pistolet du starter, je me suis directement rendu au départ, en oubliant que je n’avais pas mon dossard.»

Des excuses à faire valoir

En terminant troisième derrière le Saint-Gallois Eric Rüttimann et le Britannique Kevin Blackney, Zouhair Oumoussa devait en toute logique être couronné. Mais c’est finalement le triathlète Maxime Fluri qui a reçu cet honneur. Arrivé sur les talons d’Oumoussa, l’Aiglon de 19 ans a pu célébrer son premier titre en cross chez les élites.

Quant à Zouhair Oumoussa, le masseur thérapeute, il a pris la situation avec philosophie. «Ce n’est pas grave, je reste champion dans le cœur.» Le spécialiste de cross-country revient tout juste d’un séjour professionnel soutenu de trois semaines en Afrique du Sud. Il a suivi le groupe de l’entraîneur Laurent Meuwly, ainsi que des athlètes de pointe tels que Kariem Hussein ou Mahiedine Mekhissi.

Avec la différence d’altitude, la chaleur (35-37 degrés), les heures de vol et la charge de travail, on comprend mieux comment il a pu commettre cette bourde. «Je n’avais surtout pas le rythme, précise-t-il. Mais je me rattraperai peut-être le 10 mars, lors des championnats de Suisse à Montreux.»

Comme chez les messieurs, c’est une habitante d’Aigle qui s’est imposée chez les élites dames. Theres Lebœuf est une habituée des honneurs cantonaux. «J’avais déjà été championne zurichoise de ski de fond», explique-t-elle. D’ordinaire plus à l’aise sur les courses sur route et de montagne, elle a connu quelques difficultés à maîtriser totalement ses chaussures à pointes.

Sur les traces de Spirig

Le Cross de Lausanne a connu cette année une affluence surprenante. Plus 25% par rapport à 2018. «Ces trois dernières années, nous perdions entre 20 et 30 coureurs à chaque édition, constate Alain Berguerand, président du comité d’organisation. Cette fois, nous avons pu compter sur 670 participants. Les clubs ont bien joué le jeu. Le LS est par exemple venu avec 55 athlètes. Ces chiffres encourageants sont sans doute l’effet des championnats vaudois. La course comptait également pour la Cross Cup, une compétition réservée aux jeunes et qui attribuait de nombreux points pour cette épreuve lausannoise.»

Parmi la relève récompensée par un titre vaudois, Amélie Gorka a rayonné sur le podium de la manifestation. Du haut de ses 12 ans et demi, la triathlète de Triviera Kids parlait comme une championne, après son exploit. «C’est la première fois que je remporte un tel titre, commente l’écolière des Monts-de-Corsier. Je suis très contente. Cela récompense tout le travail effectué dans cette discipline. C’est un bel encouragement. En course, j’ai laissé les autres me dépasser au tout début, pour produire mon effort lors du dernier tour. Sans m’énerver. Plus tard, je vise les JO et une médaille, comme Nicola Spirig.» On lui souhaite évidemment de réaliser ses rêves les plus fous et même de décrocher l’or, comme celui récolté samedi, sur le parcours du parc Bourget. (24 heures)