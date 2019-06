Patrice Iseli, un réseau aux racines locales et mondiales

Ses plus grandes fiertés

Métamorphose

«Lancé en 2006, le projet a permis la construction du Centre sportif de la Tuilière, de trois nouvelles patinoires qui ouvriront en septembre, d’un stade de foot en 2020 et d’une piscine olympique en 2021. C’est le plus gros effort jamais consenti par la Ville de Lausanne en matière d’infrastructures sportives.»

Une équipe de choc

«Je suis très fier de mon service. C’est un vrai bonheur pour moi d’être entouré de femmes et d’hommes professionnels, engagés, compétents, qui ne ménagent pas leurs efforts, en faveur de la population, pour promouvoir le sport et le Mouvement. Oscar Tosato a déclaré que Lausanne avait le meilleur Service des sports de Suisse. Et s’il avait raison?»

Une véritable capitale olympique

«Lausanne est capitale olympique depuis 1994. Un quart de siècle plus tard, nul ne peut contester la réalité de ce statut. Notre ville bénéficie grâce à lui d’une reconnaissance internationale indiscutable. Sur le plan local, les retombées économiques, touristiques et sociales sont fortes, notamment par la présence du CIO (ouverture de son nouveau siège dimanche), de soixante fédérations, de la Maison du sport international, des manifestations et les JOJ dans un an. Je suis fier d’être partie prenante de ce succès.»

Un foisonnement de manifestations sportives

«Le catalogue des manifestations sportives à Lausanne est large. Parmi elles: les 20 KM, la Christmas Run, la Journée du vélo. Lausanne accueillera en 2019 la finale mondiale de triathlon, puis en 2020 les JOJ et les Mondiaux de hockey. À titre personnel, j’ai vécu mes plus belles émotions à l’occasion de la Coupe Davis (Suisse - France, Suisse - Belgique et l’accueil de l’équipe de Suisse à Ouchy en 2014), événements dans lesquels j’ai été particulièrement impliqué.»

Ses plus grands regrets

Il manque une grande salle

«Il manque à Lausanne et à sa région une grande salle «sport spectacle», de 2000 à 4000 places, qui permettrait d’accueillir des compétitions sportives indoor. Cette grande salle était prévue à l’origine du projet Métamorphose, mais nous avons dû y renoncer pour des raisons budgétaires.»

La défaite de Zagreb

«En 2002, nous étions candidats aux championnats du monde de tennis de table 2005. Nous étions opposés à la ville de Shanghai, mais on nous avait assuré qu’il ne s’agissait que d’une candidature «politique». J’étais membre de la délégation lausannoise qui était allée défendre le dossier à Zagreb. Résultat: nous nous sommes fait battre à plate couture! Ce fut une de nos rares «défaites», mais elle fut douloureuse, le tennis de table étant, avec le tennis, mon sport de cœur.»

Champions

«Le spectacle Champions (ndlr: un show sur glace) aurait dû être un grand succès populaire. Il a au contraire été un échec retentissant dont nous avons aujourd’hui tiré les leçons. Personnellement, j’ai pris ma part à ce projet comme membre du comité d’organisation, sans fonction précise, mais à ce titre j’assume ce revers avec les autres membres du comité. Je regrette que cette affaire ait causé, injustement, du tort à mon service, alors qu’il ne fut pas impliqué dans l’organisation de la manifestation.»

La Fête fédérale de gymnastique 2025

«Le 20 octobre dernier, nous avons obtenu de haute lutte, contre la ville de Lucerne, le droit d’organiser la Fête fédérale de gymnastique en été 2025. Une fois passée la douce euphorie de la victoire, j’ai pris conscience que, pour la première fois de ma carrière, je ne participerai pas en tant que chef du Service des sports à une manifestation dont j’avais contribué à l’obtention.» (24 heures)