Pour battre Union, Vevey compte sur son arme fatale

Pour leur première participation aux play-off depuis le retour dans l’élite en 2017, les Riviera Lakers abordent ces séries finales avec envie. Les Veveysans ont hâte d’attaquer les play-off, après une pause de deux semaines bienvenue pour recharger leurs batteries et terminer leur préparation.

La première marche à gravir se situera vendredi soir (19 h 30) à la Riveraine, face à Union Neuchâtel. «C’est l’adversaire que nous avons le plus affronté cette saison – quatre fois – puisque nous les avions aussi battus en Coupe, rappelle Top. Nos matches ont souvent été serrés, donc ça sera intéressant.» De quoi imaginer une série très ouverte entre les deux équipes lors de ces quarts de finale au meilleur des cinq matches. «Malgré tout, les Neuchâtelois seront clairement les favoris, estime Badara Top. J’aime bien me retrouver dans la peau du «petit». Ça nous permettra de jouer de manière plus détendue. Et même peut-être de se montrer un peu fous. Personne ne nous attendait vraiment en play-off».

«J'ai hâte de montrer ce qu'on peut faire»

La formation vaudoise sera privée de l’ailier Vincent Gaillard, blessé jusqu’au terme de la saison. «Un coup dur.» Mais elle pourra compter sur le retour en forme de son meneur Gilles Martin. Surtout, les Lakers auront dans leurs rangs le meilleur marqueur de la saison régulière, Ronald March. «Je pense que j’ai quelques fois évolué au-dessous de mon niveau cette saison, regrette pourtant l’Américain, perfectionniste. Comme pour tout le monde, il y a eu des hauts et des bas. J’ai donc hâte de montrer ce qu’on peut faire.» Le Top-scorer aborde avec confiance ses premiers play-off sous le maillot veveysan. «On va choquer pas mal de monde dans cette série. Nous étions plutôt bons sur la fin de saison. Continuons comme ça et restons focalisés sur nos tâches!»

Badara Top ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier. «C’est un joueur avec un très gros talent et une belle marge de progression sur le plan tactique. Il peut aller loin. Mais ce qu’on ne voit pas sur le terrain c’est à quel point il est toujours positif. Il adore déconner et c’est quelque chose qui est précieux pour le groupe, surtout quand ça vient des joueurs importants. «Ron» fait son boulot mais sans se prendre trop au sérieux. Il comprend l’importance de chaque joueur et il respecte tout le monde. Ce qui n’est pas toujours le cas chez les joueurs évoluant à un niveau supérieur aux autres.»

L’acte II se déroulera mardi, toujours à Neuchâtel, avant que les deux formations ne se déplacent vendredi prochain aux Galeries du Rivage pour le troisième épisode. Leur dernière confrontation directe lors du tour intermédiaire, le 20 avril, avait tourné à l’avantage des Vaudois.

(24 heures)