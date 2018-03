Préparez les 20 KM de Lausanne en huit semaines

Vous souhaitez participer aux 10 km ou aux 20 km de Lausanne, mais vous ignorez comment vous y prendre? Nous avons la solution. Il vous suffit d’être opiniâtre, en bonne forme et de suivre le plan d’entraînement de 24 heures . Quelle que soit la distance choisie, vous serez prêt(e) pour l’échéance du 29 avril.

L'entraînement en cliquant ici

Trois spécialistes ont préparé un programme sur huit semaines, adapté à votre objectif. L’entraînement élaboré par Christophe Cotter, Valentin Mottaz (de ReActYv8 à Chavornay) et Michael Randin (My Training Concept) est destiné aux amateurs qui souhaitent réaliser des temps honorables de 70, 60 ou 50 minutes sur 10 km et de 2h 15, 2h ou 1h45 sur 20 km.

En plus de ces plans, quatre vidéos vous conseillent et vous donnent des tuyaux pour atteindre votre objectif.

Testé et approuvé

Nous avons testé ce programme (20 km en moins de 1h45), l’objectif a été atteint. Toutefois, il serait erroné d’affirmer que ce plan est facile à suivre. Les principales difficultés: planifier les 3 ou 4 sorties hebdomadaires, ne pas repousser une séance au lendemain, adapter l’entraînement en cas de fatigue ou de légère blessure. Comme nous, vous maudirez maintes fois les concepteurs de ce plan. À l’arrivée de votre course, vous les remercierez.

Endurance et intensités

«Il faut éviter les erreurs que certains commettent en courant tout le temps au même rythme et aux mêmes fréquences», insiste l’ancien cycliste professionnel Michael Randin. Ainsi, des phases de récupération succèdent à des périodes plus intensives. Le programme va crescendo dans sa charge physique.

Les premières semaines sont axées en priorité sur l’endurance. Puis, des intensités (courtes séquences de sprint, avec récupération) s’invitent aux séances. «L’important est de ne pas trop en faire. Il serait néfaste de créer une surfatigue», rappelle Michael Randin. Ce dernier conseille, dans une vidéo, d’inclure des exercices de renforcement de la ceinture abdominale, des obliques, des cuisses et des articulations (chevilles et genoux).

Des conseils techniques

Comment oxygéner ses muscles? Quelle position adopter en course? Faut-il attaquer du talon, de la pointe ou de la plante du pied? Le préparateur physique Valentin Mottaz vous briefera en quelques minutes.

Il explique, lors d’une séquence accompagnant le plan d’entraînement, ce que sont les intensités (ou intervalles).

Matériel adapté

Le choix de chaussures est primordial. Ne vous lancez surtout pas avec du matériel inadapté. Il est tout à fait possible de courir avec un léger surpoids et des problèmes articulaires. La gamme de chaussures est suffisamment large pour s’adapter à tous les types de coureurs. Une courte présentation par vidéo vous le démontrera.

Alimentation

Mieux vaut tester les petits compléments alimentaires avant les courses. Un gel mal digéré peut ruiner votre objectif. Qu’existe-t-il sur le marché? Quelles boissons avaler pendant et après l’épreuve? Michael Randin fait parler son expérience et expose dans le Webdoc plusieurs types de produits bio et sans gluten, facilement ingérables.

Les complexes au vestiaire

Avec ce programme, vous ne monterez pas sur la première marche du podium mais vous remporterez une victoire sur vous-même. Fixez-vous un objectif adapté et n’hésitez pas à revoir vos prétentions si vous constatez que la barre est trop haute. Franchir l’arrivée avec le sourire et un sentiment de fierté doit être votre seule ambition. Car, comme disait le baron, «l’important, c’est de participer».

Mode d’emploi

Prêt(e) à relever le défi? Alors rendez-vous à l’adresse 20km.24heures.ch. Indiquez votre sexe, votre tranche d’âge et la catégorie souhaitée (10 km ou 20 km). Enfin, sélectionnez le temps que vous voulez réaliser et le tour est joué. Votre programme se décline sur huit semaines. (24 heures)