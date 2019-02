Pully Lausanne tombe de haut face à Bâle

Bloqués depuis plusieurs semaines au fond du classement, les Pully Lausanne Foxes, battus pour la cinquième fois consécutive, ont raté l’occasion, dimanche, de respirer un peu mieux dans la course à trois qui désignera à la fin de la saison la plus mauvaise équipe du championnat.

Dans leur salle Arnold-Reymond, les Pulliérans ont été surclassés par les Starwings de Bâle et voient leur adversaire du jour les doubler au classement. Les Foxes se retrouvent à égalité de points avec Swiss Central, dernier de Swiss Basket League, dans une course pour l’honneur qui, rappelons-le, ne verra aucun club de l’élite relégué.

Dans un jeu du chat et de la souris qui a duré jusqu’à la mi-temps, Pully Lausanne et les Bâlois ne se sont pas quittés d’une semelle durant vingt minutes. Les Vaudois ont semblé trouver les solutions et sont rentrés aux vestiaires avec quatre unités d’avance (43-39). Et soudain le trou noir. Les hommes de Randoald Dessarzin ont traversé la troisième période comme des fantômes: un partiel de 0-19 pour entamer le quart et seulement 8 points marqués ont offert une confortable avance à Bâle (51-65). Le collectif bien huilé des Starwings a fait le reste pour assurer aux Rhénans la quatrième victoire de leur saison (66-83).

«Je ne me souviens pas avoir déjà traversé un tel black-out», regrette le coach des Foxes, Randoald Dessarzin. Ce dernier fustige l’attitude de ses joueurs. «On ne peut pas se permettre de donner cette image pour les huit dernières rencontres. L’objectif, maintenant, c’est le prochain match, pour montrer un autre caractère.» (Le Matin)