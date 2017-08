Quand le transport de fromage se mue en trail

Le barlatay (prononcez barlatê) désignait en patois gruérien celui qui convoyait le fromage des chalets aux caves coopératives. Il empruntait les chemins de montagnes à une époque où les trails n’étaient pas à la mode. Aujourd’hui, c’est avec des débardeurs, des chaussures fluo et des montres de course que les amateurs de l’effort soutenu grimpent les 87 km et les 5400 m (!) de dénivelé du Supertrail du Barlatay.

Au programme de l’ultratrail: quatre lacs (Arnensee, Retaud, Lioson, Hongrin) et deux cols (du Pillon et des Mosses). Avec des départs vendredi à 21 h et à 23 h. Le trail (46 km pour 2700 m de dénivelé) passe par le Lac d’Arnon et le Pic Chaussy, les Mosses et La Lécherette (départ samedi à 5 h).

Un trail découverte de 24 km (1350 m de dénivelé) et des courses pour les enfants de 3 à 15 ans sont aussi organisés samedi. Infos sur le site barlatay.ch.

(24 heures)