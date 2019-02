Rachel Moret tire la No 1 au Top 16 de Montreux

Rachel Moret a eu droit à la suite présidentielle du palace où logent les 32 pongistes du top 16. La compétition n’est autre que le Masters européen du tennis de table, doté de 80'000 euros. Vernie la joueuse de Préverenges? Pas vraiment, à en croire le tirage au sort qui s’est déroulé dans les salons feutrés du Fairmont Montreux Palace. La Vaudoise de 29 ans, matricule 84 au classement mondial (33e joueuse européenne), aurait bien échangé sa chambre de luxe contre une adversaire moins coriace. À la salle du Pierrier, elle se retrouvera de nouveau à table avec l’Autrichienne Sofia Polcanova, 17e joueuse mondiale et No 1 du classement européen. Ironie du sort, les deux jeunes femmes s’étaient déjà affrontées l’an dernier au premier tour. La Vaudoise avait perdu 4-1.

Juste après le tirage, Rachel Moret était prise entre deux sentiments. «Je suis à la fois déçue et contente, commente-t-elle. J’aurais bien voulu jouer une autre adversaire. D’un autre côté, j’ai un match référence face à elle. Au moins, je pourrai me baser sur quelque chose.» Avant son huitième de finale, elle sait ce qui lui reste à faire. «Je vais revoir le match de l’an dernier à la vidéo, me reposer et arriver avec une tactique claire.»

Bénéficiant de 2 wild cards, les Suisses tenteront de créer l’exploit. Le Bâlois Lionel Weber (22 ans) sera pour sa part opposé au Danois Jonathan Groth, 3e du top 16 l’an passé. (24 heures)