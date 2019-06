Ringarde dans les années 2000, la marche populaire reprend de l’allure

Autrefois considérée comme ringarde, la marche séduit de plus en plus d’adeptes par son accessibilité. Pas besoin d’être un as de l’endurance pour s’y mettre. En plus, le boom du Nordic walking, avec ses bâtons en carbone, rend la démarche un peu plus fun. Autre avantage: pratiqué à plus de 4 km/h, l’exercice renforce le cardio, les muscles, le souffle et procure un bien-être général, sans l’inconvénient des blessures liées aux chocs de la course à pied. Et cela séduit. «La marche se porte bien, atteste Bernard Burri, président du comité d’organisation de la Marche romande du général Guisan. L’an dernier, notre événement a réuni 1460 personnes.» Avec, pour l’anecdote, un total de 27'093 km parcourus. Un net regain de vitalité (+33% par rapport à 2017), après des années 2000 où le nombre de fidèles était tombé à 648 sur les routes et chemins du Jorat. On est toutefois bien loin de 1969, année faste où la marche était en vogue et comptait plus de cent épreuves en Suisse. À cette époque, la Marche romande était la plus populaire, avec ses 9000 participants.

Six parcours de 7 à 40 km

Samedi et dimanche, les curieux comme les plus aguerris pourront se frotter aux différents parcours de l’épreuve dédiée au général Guisan. Six tracés fléchés de 7, 10, 16, 20, 30 et 40 km sont au programme. «Cet événement attire des gens de tous les âges, observe Bernard Burri. Il s’agit principalement d’habitants du canton de Vaud, des policiers, des sapeurs-pompiers, des militaires et des familles. Il y a aussi des coureurs participant aux 20 km de Lausanne ou au marathon, qui cherchent à peaufiner leur forme.»

À Mézières, les joggeurs sont aussi admis. «Autrefois, la course était prohibée lors de la Marche romande, rappelle Bernard Burri. Depuis quelques années, il est possible de marcher ou de courir, selon son envie.» L’épreuve cherche d’ailleurs à innover. «À l’avenir, nous envisageons de rendre les parcours encore plus attractifs et didactiques en les jalonnant de panneaux sur la vie du général Guisan. Nous étudions aussi la possibilité d’accueillir les VTT.»