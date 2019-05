Sandra Annen-Lamard pourrait gagner sa 100e course du TPV

L’an dernier, Sandra Annen-Lamard a réussi le score parfait. En neuf étapes, l’athlète d’Écublens en a remporté autant dans sa catégorie du Tour du Pays de Vaud. Selon les statistiques savamment étudiées et décortiquées par le speaker Christian Perler, la championne en serait à 91 succès individuels sur le TPV. Ainsi, elle pourrait atteindre la marque des 100, cette année, lors de l’étape de Saint-Prex, à la fin de l’été.

La lauréate du Lausanne Marathon 2005 a remporté sa première victoire sur le TPV en 1995, à Aigle, chez les juniors. Depuis près d’un quart de siècle, elle a ainsi dominé sa catégorie, s’imposant plus qu’à son tour, puisqu’elle a pris 117 départs. Ce qui correspond à un taux exceptionnel de succès de 77,77%!

Chaque année ou presque, elle s’est imposée dans au moins une étape. Sauf quand elle était enceinte ou l’année où elle s’est cassé un orteil. «Ou encore quand Laura Hrebec participait», précise avec sportivité la plus titrée du TPV.

«J’adore l’ambiance de ces courses. Je me retrouve souvent toute seule à l’entraînement, alors quand il y a une épreuve, je me réjouis de revoir les copains»

Sandra Annen-Lamard fêtera-t-elle un 100e succès cette année déjà? «Je ne cours pas pour la victoire, assure cette maman de 42 ans. Si Laura (Hrebec) décide de s’inscrire, ce sera de toute façon compromis. Mais peu importe, ce ne sera que partie remise.»

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Tour du Pays de Vaud, celui-ci se déroule en deux phases. Une première au printemps (5 étapes) et une autre à la fin de l’été (4 étapes). Chaque course (environ 8 km) se dispute après le travail (19 h 15 au printemps, 19 h l’été) dans une commune différente. À la fin du TPV printanier et du TPV estival, un classement est établi par catégorie. «J’adore l’ambiance de ces courses, raconte Sandra Annen-Lamard. Je me retrouve souvent toute seule à l’entraînement, alors quand il y a une épreuve, je me réjouis de revoir les copains. Me faire mal à l’entraînement, ce n’est pas trop mon truc. Autant participer à ces épreuves du mercredi soir! En plus, je cours avec ma fille dans la catégorie duo, cela me motive encore plus.»

Depuis l’an dernier, sur certaines étapes, des courses de 5 km de jogging sont organisées pour permettre à chacun de participer progressivement à cette fête du sport. Des épreuves pour enfants seront aussi mises sur pied à Essertines et à Apples. Et comme les organisateurs ont pensé à tout, l’étape d’Essertines-sur-Yverdon (nouvelle) aura lieu le mardi 28 mai, pour permettre à ceux qui le souhaitent de partir en week-end de l’Ascension dès le mercredi soir! (24 heures)